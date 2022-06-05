Eskişehir’de ipekböcekçiliği yaygınlaşıyor Sarıcakaya’da uygulamalı ipekböcekçiliği eğitimi verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir’de ipekböcekçiliği yaygınlaşıyor Sarıcakaya’da uygulamalı ipekböcekçiliği eğitimi verildi

İHA

Eskişehir’de ipekböcekçiliği yaygınlaşıyor Sarıcakaya’da uygulamalı ipekböcekçiliği eğitimi verildi

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde “İpekböcekçiliği Yatırımlarının Desteklenmesini İlişkin Eğitim Programı” açılış töreni gerçekleştirildi.
Düzenlenen açılış törenine; Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanı İslam Köse, Koza Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Işık, Eskişehir, Ankara, Bilecik, Bolu, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Kırşehir, Muğla, Yozgat İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden proje koordinatörleri ve üreticiler katıldı.
Törende konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Gümüş, “2020 yılında hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin karar doğrultusunda arıcılık İpekböcekçiliği kaz ve hindi yetiştiriciliği yatırımlarının desteklenmesine ilişkin uygulama esasları tebliği yayınlanmış ve bu tebliğ doğrultusunda proje başvuruları alınmaya başlanmıştı. Eskişehir’de 2006'dan 2020'ye kadar olan süreçte 346 proje kabul edilmiştir. 2021 yılındaki 289 başvurudan 219 proje geçti. Proje anlamında çıtamızı yükselttik ve 2022 yılında 942 projenin 853'üne onay verdik. Bu projelerin 517 tanesi asıl listede hibe destek almaya hak kazandı. İpekböcekçiliği projeleri hem atıl arazilerin değerlendirilmesi hem de ekonomiye can vermesi ve sağlayacağı katma değer açısından çok önemli. Atıl bir arazide dut yetiştirip onun yapraklarını ipeğe çevirmek altın kıymetindedir. Atıl ve boş olan arazilerimizde çiftçilerimize daha çok para kazandıracak ipekböcekçiliği gibi projelerin değerlendirilmesi bundan sonrası için çok daha önemli. İpekböcekçiliğinin uygulamalı olarak eğitiminin verileceği bu programa katkıda bulunan herkese teşekkür ederim” dedi.
“Bu eğitimle birlikte ipekböcekçiliğinin daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum”
Eğitim programı hakkında bilgi veren Koza Birlik Başkanı Ramazan Köse, “İpek böceği uygulamalı eğitim çalışmasının hazırlanmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Burada Ankara, Bilecik, Bolu, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Kırşehir, Muğla, Yozgat Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinden proje koordinatörleri ve üreticilerimiz bulunuyor. Ayrıca Rusya'dan bir girişimci kardeşimiz var. Biz bugün burada bulunan kardeşlerimizle ipekböcekçiliğinin nasıl yapıldığını Mayıslar Mahallemizde bulunan tesisimizde uygulamalı olarak göstereceğiz. Bu eğitimle birlikte ipekböcekçiliğinin daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.
“Sarıcakaya'da bulunan ipekböcekçiliği fabrikasını aktif hale getirmek için üretimimizi artırmak zorundayız”
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanı Köse ise, “Bugün burada ipekböcekçiliği yetiştirme projesi çerçevesinde, proje koordinatörlerine ve üreticilerimize uygulamalı eğitim vereceğiz. Geçen hafta bu eğitimimizin aynısını Diyarbakır'da yaptık. Bir canlının 28 günde 150 bin kat büyüyerek bizlere ipek gibi kıymetli bir ürün vermesi son derece güzel. İpekböcekçiliğinin seyriyle alakalı olarak 1900'lü yıllarda üretiminin çok fazla olmasına rağmen 2000'li yılların başlarında üretimin çok alt seviyelere düşmüş olması ve son yıllarda bakanlığımızın çalışmalarıyla yeniden bir ivme kazanarak üretiminde artış yaşanması gerçekten sevindirici fakat biz bunu daha da arttırmak istiyoruz. Sarıcakaya'da bulunan ipekböcekçiliği fabrikasını aktif hale getirmek için üretimimizi artırmak zorundayız. Geçtiğimiz yıl kabul edilen 32 İpekböcekçiliği projesine Bakanlığımız tarafından 6 milyon TL hibe desteği verilmiştir. İpekböcekçiliği projeleri Bakanlığımızın yüzde yüz hibe desteği verdiği tek projedir. İpekböcekçiliği uygulamalı eğitimine katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnönü'de 'sürdürülebilir gelişim planı' çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER İnönü'de 'sürdürülebilir gelişim planı' çalışmaları ...
Eskişehir’deki trafik kazasında evli çift hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eskişehir’deki trafik kazasında evli çift hayatını ...
Şehir merkezinde yakalanan 6 kiloluk sazan şaşırttı
YEREL HABERLER Şehir merkezinde yakalanan 6 kiloluk sazan şaşırttı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
Tarihi Odunpazarı bölgesinde hafta sonu yoğunluğu
YEREL HABERLER Tarihi Odunpazarı bölgesinde hafta sonu yoğunluğu
“Öğrenci Gözünden Eskişehir” sergisi beğeni topladı
YEREL HABERLER “Öğrenci Gözünden Eskişehir” sergisi beğeni topladı
Hem doğayı temizliyor hem de para kazanıyor İleri yaşına rağmen günde 20 kilometre yol yürüyor 76 yaşındaki Mehmet Kurt: “Uzun yıllardır hiç güneş doğduktan sonra uyanmadım”
YEREL HABERLER Hem doğayı temizliyor hem de para kazanıyor İleri ...
Eskişehir’de geceyi şimşekler aydınlattı
YEREL HABERLER Eskişehir’de geceyi şimşekler aydınlattı
Dört yabancı ülkeden öğretmenler Remourban’ı tanıdı
YEREL HABERLER Dört yabancı ülkeden öğretmenler Remourban’ı tanıdı
Altın piyasalarında yükselişin devam etmesi bekleniyor Eskişehir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Yönlüer: “Önümüzdeki aylarda da fiyatların yükselmesini bekliyoruz”
YEREL HABERLER Altın piyasalarında yükselişin devam etmesi ...
Manas, “Sözde çevreciler gibi çevreyi kullanışlı bir siyaset alanı olarak görmüyoruz” AK Parti Eskişehir Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Cevahir Manas, “Çevreci olmak; çevreyi ve tabiatı korumak ve yaşatmaktır”
YEREL HABERLER Manas, “Sözde çevreciler gibi çevreyi kullanışlı bir ...
Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
YEREL HABERLER Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonuna 5 ...
Eskişehir'de amatör telsizciliğe olan ilgi her geçen gün artıyor Amatör telsizci Murat Seven: “Profesyonel telsiz cihazlarıyla konuşmak, keyifli ve havalı oluyor”
YEREL HABERLER Eskişehir'de amatör telsizciliğe olan ilgi her geçen ...
(ÖZEL) Sokak hayvanlarına işitme engelliler umut oldu Çöplükte yaşayan 400’e yakın köpeğe mama dağıttılar
YEREL HABERLER (ÖZEL) Sokak hayvanlarına işitme engelliler umut ...
Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra Eskişehir'de bir araya geldi
YEREL HABERLER Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra ...
Yeni işbirliği ve uluslar arası bağlantılar için Anadolu Üniversitesi NAFSA 2022’de
YEREL HABERLER Yeni işbirliği ve uluslar arası bağlantılar için ...
Anadolu Üniversitesi öğretim üyesine TİDE tarafından ödül verildi
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi öğretim üyesine TİDE tarafından ...
Anadolu Üniversitesi Bahar Şenlikleri’nde şampiyonlar belli oluyor
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Bahar Şenlikleri’nde şampiyonlar ...
Anadolu Üniversitesi temsilcileri, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’ne katıldı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi temsilcileri, Uluslararası ...
Yeryüzü Ekoloji Okulu haziran atölyeleri başlıyor
YEREL HABERLER Yeryüzü Ekoloji Okulu haziran atölyeleri başlıyor
Haklarında hapis cezası bunun 4 firari şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Haklarında hapis cezası bunun 4 firari şüpheli ...
Yaklaşık 20 bin liralık motosiklet işte böyle çalındı
YEREL HABERLER Yaklaşık 20 bin liralık motosiklet işte böyle çalındı
14 yıl 9 ay hapis cezası olan firari yakalandı
YEREL HABERLER 14 yıl 9 ay hapis cezası olan firari yakalandı
Kumar operasyonunda 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kumar operasyonunda 4 kişi yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.