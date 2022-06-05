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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜKDES Başkanı Bakal’dan Dünya Çevre Günü açıklaması

İHA

TÜKDES Başkanı Bakal’dan Dünya Çevre Günü açıklaması

5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde açıklamada bulunan Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, “Çevreyi korumanın en etkili ve kolay yolu kirletmemektir” dedi.
Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, insan hayatının sağlıklı bir çevrede devam edebilmesi için bürokrasinin ve özel sektörün öneli görevleri olduğunu belirtti. Tüketicilerin de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Bakal, çevreyi korumanın en etkili ve kolay yolunun kirletmemek olduğunu söyledi.
TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal Dünya Çevre Günü açıklamasında şunları söyledi:
“Çevreyi korumanın en etkili ve kolay yolu kirletmemektir. Evrensel Tüketici Hakları’nın 8’inci maddesinde yer alan ‘sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı’, yaşam kalitesini artıracak bir fiziksel çevreye sahip olma, çevreden gelecek tehlikelerden korunma, sağlık şartlarına uygun, ekolojik dengenin bozulmadığı, temiz hava, yeterli ve temiz su, daha çok yeşil alan, sağlıklı ve kaliteli altyapı hizmetlerinin bulunduğu bir yaşama ortamının tüketicilere ve gelecek nesillere sağlanmasını ifade eder. İnsan hayatını sağlıklı bir çevrede devam ettirilmesi için; tüketicilerin, yerel yönetimlerin, yasama organının, yürütme erkini elinde bulunduranların, kamunun ve özel sektörün önemli görevleri vardır. Tüketiciler; sağlıklı bir çevrede yaşamamın sorumluluklarını yerine getirmeli ve sağlıklı bir çevrede yaşama isteklerini ısrarlı bir şekilde kamu gücünü elinde bulunduranlara iletmelidir. Yerel yönetimler; kanunların kendilerine verdiği görevleri eksiksiz yerine getirmeli, şehirleri engelli tüketicilerimizin yaya gezilebileceği standartlara ulaştırmalıdır. Özel teşebbüs; sağlıklı bir çevre öncelikli projelerle üretim yapmalı, kısa vadeli kârlı tavuğu kesip içinden yumurtalarını alacak çevreyi yok edecek projeler yapmamalıdır. Tüketiciler olarak haklarımız ve yükümlülüklerimiz var, başta gelen yükümlülüğümüz çevreyi kirletmemektir.”

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