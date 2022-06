Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir MS Derneği tarafından düzenlenen etkinlik ile MS hastalığına dikkat çekildi.

Dünya Multipl Skleroz (MS) Farkındalık Haftası çerçevesinde Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir MS Derneği tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. “eMSalsizsiniz” sloganı ile Melih Savaş Yaşam Köyü’nde gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde alanında uzman isimler konuşma yaptı. Ayrıca atölye çalışmaları da MS hastalarının katılımı ile düzenlendi. Etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Hüseyin Akçar, Eskişehir MS Derneği yönetimi ve üyeleri ile MS hastaları katıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç programda yaptığı konuşmasında Eskişehir MS Derneği ile iş birliği halinde olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Pandemiden önce hocam beni ziyarete gelmiş, burada bir iş birliği yapmamızı istemişti. Ben o kadar mutlu oldum ki. Çünkü bu Yaşam Köyü çok farklı bir mekandır. Burası gerçekten derneğimiz ile beraber daha güçlendi, daha farklı bir noktaya geldi. Burada Alzheimer hastalarımız var, sağlıklı yaşlılarımız var, çocuklarımız var, ilkokulumuz var, fizyoterapi merkezimiz var, zihinsel engelli çocuklarımızın başarılara imza attığı montaj atölyemiz var. Bunların çoğu Türkiye’de ilkler olarak Yaşam Köyümüzde hayata geçti ve Eskişehir Tepebaşı’nda böyle bir mekan olması bizlere onur veriyor. Burada ‘eMSalsizsiniz’ sloganıyla toplanmamızın en büyük gerekçesi de MS hastalarımıza ve yakınlarına moral vermek, onlarla beraber olmak ve bu farkındalığı oluşturmak. Hepinize sağlıklı günler diliyorum” dedi.

MS Derneği Başkanı ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülnur Tekgöl Uzuner ise “Tanı anında bahsedilen semptomlar hastada görülmeyebilir. Çeşitli bulguları ve farklı MS tipleri olduğu için, herkesin MS’i kendisine özeldir. Uluslararası MS Dernekleri Federasyonundan elde edilen bilgilere göre her 3 bin kişiden birisi MS’tir. Her 5 dakikada bir, dünyada MS tanısı konmaktadır. MS kadınlarda, erkeklerden 3 kat daha sık görülmektedir. Ergenlikten 60 yaşa kadar herhangi bir dönemde görülebilir. MS’lilerin çoğu hayatlarının en verimli döneminde, 2040 yaş civarında bu tanıyı almaktadır. Her birimiz yarına nasıl uyanacağını bilmeden yaşıyoruz. Nefes aldığımız sürece umudumuz hep var olmalıdır. Biz de dernek olarak elimizden geldiğince, birlikte hayatı kolaylaştırmak, yalnız olmadığınızı hissettirmek için, duyarlı kişi ve kurumların da desteği ile buradayız. Sevgili MS’lileri umutları ve çabaları için ayrı ayrı kutluyor ve ‘emsalsizsiniz’ diyorum” ifadelerini kullandı.

