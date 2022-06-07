TÜSİAD Başkanı Turan: Her yıl 18 milyon ton gıdayı israf ediyoruz (2)

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DHA

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'KARBON AYAK İZİ HESAPLAMA PORTALI HAZIRLIYORUZ'
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen Eskişehir Sanayi Kongresi'nin ikinci oturumuna Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu´nun yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ile çok sayıda sanayici katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sınırda karbon uygulamasında Türkiye'nin en olumsuz etkilenecek üçüncü ülke olacağını söyledi.
Türk iş dünyasının karbon ayak izini hesaplayabilecekleri bir portalı yakın zamanda kullanıma açacaklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Araştırmalar, 2026 yılında tamamen uygulanmaya başlanacak sınırda karbon uygulamasında, Çin ve Rusya´nın ardından, Türkiye´nin en olumsuz etkilenecek üçüncü ülke olacağını göstermektedir. Özellikle alüminyum, çimento ve demir-çelik sektörlerinde, bu etkinin daha fazla görüleceği de beklenmektedir. Geçtiğimiz ay, düşünce kuruluşumuz TEPAV, firmalarımıza yönelik bir anket yaptı. Çıkan sonuçlar maalesef pek olumlu değil. Halen 4 şirketten yalnızca 1´i karbon ayak izi hesabı yapabilmekte. Çoğu firmada karbonsuzlaşma politikası bulunmamakta. Hidrokarbon kullanımı yaygın firmalardaysa, mevcut enerji kaynaklarını değiştirme yönünde bir plana rastlanmamakta. Firmaların büyük çoğunluğunun, Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenlemesi hakkındaki bilgisinin çok sınırlı olduğu görülmekte. Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmadıkları ve hatta ETS´nin Türkiye´de uygulanabilirliğinden şüphe duydukları tespit edilmektedir. Dolayısıyla hem firmalarımız ve hem de ilgili bakanlıkların, bu konuları daha çok dikkate alması ve bu dönüşüm sürecine nasıl dahil oluruz diye düşünmesi gerekiyor. İşte bu sebeple Türk iş dünyasının karbon ayak izini hesaplayabilecekleri bir portalı yakın zamanda kullanıma açacağız" dedi.
'25 MİLYON TON TAHIL ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ'
Ukrayna´da Rusya blokajı nedeniyle hasadı yapılan 25 milyon ton tahılın çürümeye terk edildiğini ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Rusya-Ukrayna savaşı da, hem enerji güvenliği meselesini hem de gıda güvenliğini ön plana çıkardı. Yalnızca Avrupa´nın enerjide Rusya´ya bağımlılığını değil, dünya gıda sisteminin Rusya ve Ukrayna´ya bağımlılığını da gösterdi. Küresel buğday üretiminin yüzde 30´u ve ayçiçeği yağı üretiminin ise yüzde 60´ı Ukrayna ve Rusya kaynaklı. Savaş nedeniyle, Ukrayna´nın tarım arazilerinin neredeyse yarısı bu yıl ekilemedi. Hasadı yapılan 25 milyon ton tahıl ise Ukrayna limanlarındaki Rus blokajı nedeniyle orada kaldı ve çürümeye terk edildi" diye konuştu.
'100 BİN DAVANIN YÜZDE 70'İ SONUÇLANDI'
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Eskişehir Sanayi Odası´ndaki kongrenin ardından, Eskişehir Ticaret Odası'na (ETO) geçti. Genişletilmiş Meclis toplantısına katılan Hisarcıklıoğlu iş insanlarına Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi´nin hizmetlerini anlatırken, gelen 100 bin davanın yüzde 70'inin yaklaşık 3 ay içerisinde sonuçlandığını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, "Bu Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi sizler için. Burayı yoğun kullanın. Yıllardır bana bir şikayetiniz var. Diyorsunuz ki, `mahkemelerde haklı davamız birinci derece mahkemelerde minimum 2 sene sürüyor. Eskiden kültürümüzde bir şey vardı. Ahilik teşkilatı dediğimiz oda teşkilatı. O zaman da var oda. Fransa bizden keşfedip adını Ticaret Odası koyuyor. Bugün itibarı ile Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi vasıtası ile bizim odalarımıza gelen 100 bin davanın yüzde 70´i sonuçlanmış. Ne kadar sürede? 3 ay maksimum. Mahkemeye ödeyeceğin paranın yarısına" ifadelerini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, Ticaret Odası programının ardından ise Eskişehir Ticaret Borası'na geçti. (DHA)Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA) DHA-Ekonomi Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2022-06-07 19:49:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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