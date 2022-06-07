Dehşet saçan ‘eski eş’ tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir'de bir alışveriş merkezinin otoparkında eski eşini ve yanındaki 1 kişiyi silahla yaralayan zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Hoşnudiye Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında sabah saatlerinde yaşanan olayda eski eşi Mervegül D. ile yaşadığı tartışma sonrası silahına davranan Mete A., dehşet saçtı. Eski eşi Mervegül D. ile birlikte olay yerinde bulunan Furkan S.’yi de silahla yaralayan Mete A., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mete A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.