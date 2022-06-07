AVM otoparkında eski eşi ile yanındaki Furkan'ı vurdu (2)

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TUTUKLANDI

Eskişehir´de AVM otoparkında karşılaşıp tartıştığı eski eşi avukat Mervegül D.´yi ve yanındaki arkadaşı Furkan S.´yi bacağından tabancayla yaralayan Mete Arslanoğlu, işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Arslanoğlu, `kasten yaralama´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelinin tabancayla yaraladığı Mervegül D. ile Furkan S.´nin ise hastanedekileri tedavileri sürüyor. (DHA)ESKİŞEHİR,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)

2022-06-07 20:19:45



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