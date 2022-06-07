TÜSİAD Başkanı Turan: Her yıl 18 milyon ton gıdayı israf ediyoruz (3)



`DÜNYANIN GELECEĞİ ARTIK TARIM VE HAYVANCILIKTA´

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Eskişehir Ticaret Borsası´nı ziyaret etti. Borsa hizmet binası önünde Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan´ın yanı sıra meclis üyeleri tarafından karşılanan Hisarcıklıoğlu, tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya geldi.

Koronavirüs pandemisi ve Rusya-Ukrayna savaşının dünyanın geleceğinin artık tarım ve hayvancılıkta olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Çok şükür pandemi artık geride kalıyor. Yeniden bir araya gelip hasret gideriyoruz. Şimdi yeni bir dönem başladı. Bu yeni dönemde de özelikle tarım ve hayvancılık ticaretiyle uğraştığımız için bize artık büyük görev düşüyor. Dünyanın geleceği artık tarım ve hayvancılıkta. Bunu unutmayın. Ben bunu 10 senedir söylüyorum. `Başımıza bir musibet bin nasihatten evladır´ diyorlar ya, bu pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı tarım ve hayvancılığın niye çok önemli olduğunu bütün dünya öğrendi Allah´a çok şükür. Ben ilk odalar birliği başkanı olduğumda, o zaman geliyorlardı, `tarım ve hayvancılıktan Türkiye´nin çıkması lazım´ diyorlardı. Şimdi bütün dünya tarım ve hayvancılığa döndü. Allah bize müthiş bir coğrafya vermiş, sizlerde bunu değerlendiriyorsunuz. Bakın her yıl dünya nüfusu bir Türkiye kadar artıyor. Son 10 yıl dünya nüfusu 7 milyar; 500 milyon kişi az gelirli gruptan orta gelirli gruba geldi. Orta gelirli gruba geçmesi demek, köyden şehre göç demek. Yani 500 milyon kişi tüketicilik noktasına geldi. Son 10 yıla bakın dünyada en çok fiyatı artan ürünlerin hangisi diye bakarsanız, en çok fiyatı artan ürünler, tarım ürünleri. Ne altın, petrol, doğalgaz, ne diğer madenler. Aklınıza ne gelirse. Doğru sektördesiniz, Allah bu sektörün yokluğunu kimseye göstermesin" ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, konuşmasının ardından tarım ve hayvancılık sektörü temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Programın ardından Hisarcıklıoğlu Eskişehir´den ayrıldı. (DHA)Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2022-06-07 20:49:36



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