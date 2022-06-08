(ÖZEL) Trafikteki ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı Merdiveni taşıma yöntemi görenleri şaşırttı

Eskişehir’de seyir halindeki bir otomobilin, arka camlarından dışarıya çıkan merdiveni taşıdığı anlar görenleri hayrete düşürdü.

Olay, EskişehirAnkara kara yolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, merdiven taşımak için ilginç bir yöntem seçti. Otomobilin arka koltuklarının olduğu bölüme merdiven koyan sürücü, sığmayan kısımları ise arka camlardan dışarıya çıkarttı. Karayolunda tehlikeli şekilde ilerleyen otomobil, hem diğer sürücüleri şaşırttı hem de trafik güvenliğini tehlikeye soktu. Yürekleri ağza getiren anlar, başka bir araçta bulunan vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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