İnönü’de tarla yolları onarılıyor

Eskişehir'in İnönü ilçesinde tarla bağlantı yolları onarılıyor.

İnönü Belediyesi, DSİ ve İnönü Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı işbirliğiyle İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Selakarı yolu üzerinde bulunan ve çok sayıda çiftçi tarafından kullanılan tarla bağlantı yollarında yol iyileştirme çalışması gerçekleştirildi. Yollar, stabilize malzeme ile yol iyileştirme çalışması yapılarak ilçe sakinlerinin ve çiftçilerin hizmetine sunuldu.

Yol kullanımının daha konforlu ve ulaşımın daha rahat olmasından memnuniyet duyan İnönü çiftçileri, yol iyileştirme çalışmalarından dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve emeği geçen kurumlara teşekkür etti. Başkan Bozkurt da yol çalışmalarında desteklerinden dolayı DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan ve ekibine teşekkür etti.

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