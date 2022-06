Tepebaşı'nda Yıl Sonu Halk Dansları Gösterisi

Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Yıl Sonu Halk Dansları Gösterisi ile izleyici karşısına çıktı. Pek çok yöreden dansın sergilendiği gösteri Eskişehirlilerden tam not aldı.

Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, düzenlenen gösteriler ile Eskişehirlilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde ücretsiz olarak düzenlenen gösteriye Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Gösteride Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu dans gösterileri ile beğeni topladı. Zeybek, Roman, Artvin, İzmir gibi yörelerden halk danslarının başarı ile sergilendiği gösteride, katılımcılar unutulmaz bir gece yaşadı.

Gösteri sonunda sahneye çıkan Başkan Ataç gösteride emeği geçenleri kutlayarak, “İyi ki pandemi tehlikesi azaldı ve bu gösteriler tekrar başladı. Koronavirüs ile sokağa çıkmanın, sağlığımızın kıymetini anladık. Bugün de bir araya gelerek sosyalleştik ve bu güzel ekibi izledik. Tüm ekibi tek tek yürekten selamlıyorum. Folklor çok kıymetli, sıcacık bizden bir değer. Balkan, Romen, Kafkas, Kırım, Trakya, Anadolu’nun her köşesine gittik bu akşam. Bu sıkıntılı günlerde bize büyük moral oldunuz, teşekkür ederim. Sizleri çok özlemişiz, yolumuza devam edeceğiz. Tepebaşı yaparsa, her şeyin iyisini yapar” ifadelerini kullandı.

Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Ülker ve yardımcısı Okan Ülker ve eğitmenlere teşekkür ederek çiçek takdim etti. İzleyicilerden tam not alan program, alkışlar eşliğinde son buldu.

