Furkan, kadına şiddeti önlemeye çalışırken vurulmuş

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de boşandığı eşi avukat Merve Gül Durmaz (34) ile Furkan Sarıkaya´yı (27) AVM otoparkında tabancayla vurup yaralayan Mete Arslanoğlu (37) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Furkan Sarıkaya´nın, avukat Durmaz´ı tanımadığı ancak bölgeden geçerken eski eşiyle tartışan Arslanoğlu´na engel olmaya çalıştığı sırada vurulduğu ortaya çıktı.

Eskişehir´de Mete Arslanoğlu, dün sabah Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin açık otoparkında, yaklaşık 2,5 yıl önce boşandığı avukat Merve Gül Durmaz ile karşılaştı. İkili arasında kısa sürede tartışma çıktı. Buradan geçen Furkan Sarıkaya, Merve Gül Durmaz ile Mete Arslanoğlu´nu yatıştırmaya çalıştı. İddiaya göre bu sırada öfkelenen Arslanoğlu, aracından aldığı tabanca ile önce araya giren Furkan Sarıkaya´yı daha sonra ise Merve Gül Durmaz´ı bacağına ateş ederek yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan avukat Merve Gül Durmaz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne, Furkan Sarıkaya ise Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Mete Arslanoğlu, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede `kasten yaralama´ suçundan tutuklandı. Emniyet ifadesinde susma hakkını kullandığı öğrenilen Arslanoğlu´nun savcılık ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Otoparkta Merve ile karşılaştık. Aramızda tartışma çıktı. Yoldan geçen Furkan araya girip bizi yatıştırmaya çalıştı. Sinirlendim, araçtan silahımı alıp önce araya giren Furkan´a 1 el ateş ederek bacağından yaraladım. Daha sonra ise Merve´nin ayağına 2 kez ateş ettim. Suçlamaların tamamını kabul ediyorum" dediği öğrenildi.

Olay yerinden geçerken gördüğü ikili arasındaki tartışmayı yatıştırmaya çalışan Sarıkaya´nın şüpheli Arslanoğlu´na engel olmaya çalıştığı, bu sırada bacağından yaralandığı öğrenildi. Hayati tehlikesi olmayan Sarıkaya´nın tedavisinin de sürdüğü belirtildi.

İKİ BACAĞINDA KIRIK VAR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde tedavi altına alınan avukat Merve Gül Durmaz´ın iki kurşun isabet eden sol bacağında 2 kırık, seken kurşunun isabet ettiği sağ bacağında ise 1 kırık tespit edildi. Sağlık durumu ve olayla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunan Durmaz, eski eşi hakkında yazılı ve sözlü tehditleri nedeniyle birçok kez uzaklaştırma kararı aldığını belirterek, "Yaklaşık 2,5 yıl önce boşandığım ve bu süreçte de gerek sözlü gerekse yazılı tehditlerinden dolayı defalarca şikayette bulunduğum ve defalarca uzaklaştırma kararı aldığım eski eşim tarafından dün acımasızca saldırıya uğradım. Hatta benimle birlikte hiç suçu olmayan, hiç tanımadığım yoldan geçip bana yardım etmeye çalışan bir şahıs da kurşunların hedefi oldu. Her gün televizyonlarda internette duyduğumuz o kadına karşı şiddet haberlerinin bizzat içinde yer aldım. Bir hukukçu olarak yaşadığım üzüntünün acının ağrıların tarifi mümkün değil. Sol bacağımda 2 adet mermi var ve parçalı kırıklar var. Sağ bacağımda mermi yok ama yüzde 50 kırık var" dedi.

MESLEKTAŞLARI SALDIRIYI KINADI

Eskişehir Barosu avukatları da, meslektaşlarına yapılan silahlı saldırıyı Eskişehir Adliyesi önünde toplanarak protesto etti. Çoğunluğu kadın avukatların yer aldığı eylemde konuşan Eskişehir Baro Başkanı Av. Mustafa Elagöz, süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Avukat Merve Gül Durmaz´ın hayati tehlikesinin olmadığını ancak iki bacağında da kırıklar bulunduğunu ifade eden Elagöz, şunları söyledi:

"Meslektaşımız dün eski eşi tarafından şehrin ortasında silahlı saldırıya maruz kalmış, her iki bacağından da kemik kırığına sebebiyet verecek derecede yaralanmıştır. Öncesinde defalarca kez almış olduğu uzaklaştırma kararları, savcılık şikayetleri, açılan ceza davaları, verilen tedbir kararları eski eş şiddetini durdurmaya yetmemiştir. Bu kez, eski eşi tarafından ateşli silahla güpegündüz yaralanmış, dahası bu şiddet o esnada yoldan geçen ve meslektaşımıza yardımcı olmak isteyen bir vatandaşa da sirayet etmiştir. Meslektaşımıza karşı yapılan bu saldırıyı kınadığımızı, meslektaşımızın yanında olduğumuzu, başta baro yönetimi olmak üzere meslektaşlarımızla birlikte sürecin her aşamasında hem meslektaşımızın, hem de olay sırasında insanlık adına meslektaşımıza yardım ederken ilk kurşunun hedefi haline gelen vatandaşımızın da hukuki sürecinde yanında olacağımızı huzurlarınızda bir kez daha bildiriyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

