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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESOGÜ'den uyuşturucuya karşı sempozyum

İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ev sahipliğinde ESOGÜ Ziraat Fakültesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Odunpazarı Kaymakamlığı ve Adli Bilimciler Derneği iş birliğiyle "Uyuşturucuyla Mücadelede Bilim" konulu sempozyum düzenlendi.

ESOGÜ'den uyuşturucuya karşı sempozyum

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ev sahipliğinde ESOGÜ Ziraat Fakültesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Odunpazarı Kaymakamlığı ve Adli Bilimciler Derneği iş birliğiyle “Uyuşturucuyla Mücadelede Bilim” konulu sempozyum düzenlendi.
ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde; Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş, ESOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım ve öğretim üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Sempozyum açılışında konuşan ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Bağımlılıkla Mücadele Komisyon Başkanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, ESOGÜ olarak bağımlılıkla mücadele konusuna özel bir önem verdiklerini ve bu konunun üniversitenin bilim kadar önemli mottolarından biri olduğunu kaydetti. Bağımlılıkla mücadele ESOGÜ eylem planı hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Arslantaş, bu çerçevede yaptıkları çalışmaları anlattı. Prof. Dr. Ali Arslantaş bağımlılıkla mücadele çerçevesinde; ESOGÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı bünyesinde yüksek lisans programı açtıklarını, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’nın ESOGÜ personeli ve öğrencilerine yönelik bir bilgilendirme kitapçığı hazırlamakta olduğunu, anket çalışması başlatacaklarını, Gençlik Danışma Birimi’nde bu konuya özel önem verildiğini, Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin ‘Hayata Bağlı Ol’ adlı bir afiş tasarım yarışması düzenlediğini, Eğitim Fakültesi’nin bağımlılığın cezai boyutunu ele alan konferans gibi ciddi çalışmalar yaptığını, Diş Hekimliği Fakültesi’nin bağımlılığın diş sağlığına olumsuz etkilerini gösteren bir video hazırladığını, tüm fakülte, meslek yüksekokulu ve enstitülerin web sayfalarında bağımlılık konusuna yer verdiğini, üniversite olarak yetkili birimleri aracılığıyla bağımlılıkla ilgili çalışma yapacak öğrenci ve öğretim elemanlarına destek sağladıklarını ve fakültelerin yeni başlayan öğrencileri bilgilendirmek üzere adaptasyon haftasına bağımlılıkla ilgili ders koyduğunu ifade etti.
ESOGÜ bünyesinde bağımlılıkla mücadele çerçevesinde bunların dışında da pek çok çalışma yapıldığını dile getiren Prof. Dr. Ali Arslantaş, sempozyuma emeği geçen herkese teşekkür ederek başarılı bir toplantı geçirilmesini diledi.
Açılışın ardından oturum başkanlığını Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım’ın yaptığı birinci oturumda “Uyuşturucu Ölümleri”, “Uyuşturucuyla Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü”, “Bağımlılığa Yol Açan Etmenler, Madde Kullananlara Karşı İletişim DiliNeden Bağımlı Oluruz?”, “Uyuşturucunun Arz Boyutuyla İlgili Mücadelesinde Polisiye Yapılanmalar, Operasyonlar, Başarılar ve Hatalar” ve “Uyuşturucu Madde Kullanımını Yasallaştırma Eğilimi: TürkiyeAlmanyaHollanda Hukuk Sistemlerinin Karşılaştırılması” başlıklı sunumlar gerçekleşti. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Gülcan Güleç’in yaptığı ikinci oturumda “Esrar Kullanımında Doğru Bilinen Yanlışlar”, “Tükürükten Uyuşturucu Testleri”, “Madde Bağımlılığının Tedavisi” ve “Uyuşturucu Kullananlarda Ağız ve Diş Bulguları” başlıklı sunumlar gerçekleşti. Oturum başkanlığını Doç. Dr. Muhammed Fatih Önsüz’ün yaptığı üçüncü oturumda ise “Halk Sağlığı Açısından Bağımlılıkla Mücadele ve Ülke Programı”, “Turizmde Uyuşturucu Kullanımı/Uyuşturucu Turizmi”, “Çocuğunuzun Madde Kullandığını Nasıl Anlarsınız” ve “Madde Kullanımı ve Bağımlılığın Topluma Etkileri” başlıklı sunumlar gerçekleşti.

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