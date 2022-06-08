Minik öğrenciler sosyal medyada trend olan şarkıyı ritimle yorumladı

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Eskişehir Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri; müzisyen Elif Buse Doğanın seslendirdiği ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran ‘Samsak Döveci’ şarkısını ritim çalışmasına uyarladı.

Okul Öğretmenleri Funda Bilge, Hamide Koca, Hasan Ayhan, Hatice Kılınçarslan, Tamer Taştepe, Emel Özgül Çiğdem Avcı’nın destekleriyle hazırlanan gösteri okulun sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. 150 öğrencinin aynı anda aynı ritim ile 'langıdı lan lan langıdı lan lan samsak döveci' şarkı sözleriyle sergilediği gösteri büyük beğeni aldı.

Okul Müdürü Muharrem Çetinkaya, yaptığı açıklamada, şarkının büyük ilgi gördüğünü ifade ederek buna benzer çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

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