Odunpazarı’nda Halk Oyunları Şenliği

Odunpazarı Kaymakamlığı himayesinde Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Eskişehir Valilik Meydanında düzenlenen Halk Oyunları Şenliği büyük ilgi gördü.

Halk Oyunları Şenliğine; Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca ve Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İlçe Odunpazarı Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz, ilçe protokolü, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Halk Oyunları Şenliğinde; Zeybek, Karadeniz, Halay, Horon oyunlarını sahnelendi. Kortej yürüyüşü ile başlayan, birbirinden özel ve yöresel kıyafetleriyle büyük alkış alan eğitimciler ve öğrenciler, sahne performanslarıyla izleyenleri büyülerken, seyirciler ilgi ile halk oyunlarını izledi.

Şenlikte birbirinden güzel halk oyunlarıyla kıyasıya yarışan Temel Eğitim Okulları’ndan; Halil Yasin İlkokulu ve Melahat Ünügür Ortaokulu öğrencileri birinci, Milli Zafer İlkokulu ve Gülay Kanatlı Ortaokulu öğrencileri ikinci, Osmangazi İlkokulu ve Ahmet Sezer Ortaokulları ise üçüncülük ödülü almaya hak kazandı.

Halk Oyunları Şenliği sonunda yarışmaya katılan bütün öğrencilere madalya, katılım belgesi ve ödülleri verildi.

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