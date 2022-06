Bakan Kasapoğlu´ndan Anadolu Üniversitesi ve Eskişehirspor´a tesis sözü

Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin spor ülkesi olma noktasında pek çok aşama kat edildiğini ifade ederek, "Siz yeter ki spora gönül verin. Sporu bir yaşam tarzı olarak bir hedef olarak hayatınızda, hayatınızın en önemli adımına koyun. Biz de sizin yanınızda tüm imkanlarla olmaya devam edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere karayoluyla Eskişehir´e geldi. Anadolu Üniversitesi´nin spor ödülleri programına katılan Bakan Kasapoğlu'nu Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal karşıladı. Yunus Emre Kampüsündeki karşılamanın ardından Bakan kasapoğlu, kütüphanede öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Ardından ödül törenine katılan Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada Anadolu Üniversitesi´nin Türkiye´de en güzide üniversitelerden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak üniversiteleri çok farklı bir boyuta taşıdık. Biliyorsunuz geçtiğimiz 2 yıl maalesef pandemi süreci nedeniyle istediğimiz şekilde gerçekleştirememiştik ama biz üniversite sporlarının, sporun gelişimi nice başarılı sporcuların yetişmesi açısından çok kritik misyona haiz bir alan olarak görüyoruz. O yüzden inşallah bundan sonra üniversite sporlarına yönelik çabalarımız devam edecek. Üniversitelerle olan iş birliğimiz, pek çok alanda güzel iş birliklerimiz var. Üniversiteler bizim en güzel, en önemli paydaşımız Bakanlık olarak. Ve bu anlamda bu paydaşlık ilişkisini güçlendirerek devam ettireceğiz. Okulumuzdaki birtakım sportif imkanları yine bakanlıkla birlikte üniversitemizle el ele vereceğiz. Örneğin spor salonumuzun inşaatı inşallah bakanlık olarak önümüzdeki günlerde başlayacağız. Bu kadar farklı bir spor branşına gönül vermiş bir gençlik var karşımızda. Siz yeter ki spora gönül verin. Sporu bir yaşam tarzı olarak bir hedef olarak hayatınızda, hayatınızın en önemli adımına koyun. Biz de sizin yanınızda tüm imkanlarla olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin spor ülkesi olma noktasında pek çok aşamayı kat ettik. Ama daha çok çalışmamız gerekiyor. Sporun iddiamızı daha yukarıda o yukarılara olan iddiamızı gerçekleştirmek için sporu bir yaşam biçimi bir kültür olarak güçlendirme noktasındaki çabalarımıza daha hızlı devam etmemiz gerekiyor. İşte o yüzden üniversite gençliği öğrencileri, akademik camiamız, eğitim camiamız, iş birliklerimizi güçlendireceğiz."

ESKİŞEHİRSPOR´A ZİYARET

Bakan Kasapoğlu, ödül töreninin ardından 3´üncü lige düşen Eskişehirspor kulübünü, Vali Hanefi Demirkol tesislerinde ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'nu tesislerde meşale yakan yüzlerce taraftarın yanı sıra Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek ile yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla tesislere gelen sporcularla sohbet ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Kasapoğlu, yoğun ilgi gördü.

`TESİSLERİ BAKANLIK MODERNİZE EDECEK´

Eskişehirspor Kulübü yönetimiyle toplantı yapan Bakan Kasapoğlu, tesislerde toplanan taraftarlara seslenerek, tesisleri bakanlık olarak kamp yapılacak şekilde modernize edeceklerini açıkladı. Eskişehirspor´un ünü sınırları aşan bir takım olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Bazı markalar vardır. Ünü sınırları aşar, çağları aşar. İşte şu an öyle bir markanın çatısı altındayız. Eskişehirspor camiasının başarılarıyla, bugüne kadar yetiştirdiği yıldızlarla, taraftarıyla çok eşsiz bir camiayla beraberiz. Türkiye, sporda olan iddiasını her alanda yukarılara taşıyor. İşte olimpiyatlarda gördük. Tokyo'da Türkiye tarihin en başarılı olimpiyatlarını ve paralimpik oyunlarını gerçekleştirdi. İnşallah bu çıtayı her branşta yukarılara taşıyacağız. İşte Eskişehirspor çok önemli başarılara, ilklere, çok ciddi anlamda öncülük etmiş bir kulübümüz. Bu kulübün daha güçlü yarınlara yürümesi hepimiz açısından sadece Eskişehir için değil, Türkiye açısından da çok ama çok mühim. İşte o yüzden bugün buradayız. Bu kulüp bugüne kadar pek çok yıldızı yetiştirdi. Adeta bir akademi var burada. İşte o akademiyi büyütmek en büyük arzumuz. O akademiyi güçlendirmek, bulunmuş olduğumuz bu bölgede bu tesisleri ihtiyaca göre modernize ederek yeni yıldızları dünyaya kazandırmak. Az önce önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın valimizle, değerli yönetimimizle, kulübümüzle ve burada yeni yıldızların yetişmesi için mevcut altyapıyı güçlendirme amacıyla hem sporcularımızın eğitim alacağı hem kamp yapacağı ve sahayı da bu anlamda genişleteceğimiz yeni bir akademiyi birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Eskişehirspor´un ünlü Bando ESES üyeleriyle sohbet ederek fotoğraf çektiren Bakan Kasapoğlu, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2022-06-08 21:33:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.