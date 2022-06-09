Mayısta trafik kazalarında 195 kişi hayatını kaybetti



Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE genelinde, mayıs ayında meydana gelen 42 bin 259 trafik kazasında, 195 kişi yaşamını yitirdi. Yılın ilk 5 ayında kazalarda ölenlerin sayısı 728 oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, mayıs ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı. Türkiye genelinde 167'si ölümlü, 18 bin 61'i yaralanmalı, 24 bin 31'i hasarlı olmak üzere toplam 42 bin 259 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 27 bin 41 kişi yaralandı, 195 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yılın ilk 5 ayında trafik kazalarında ölenlerin sayısı 728'e çıktı.

EN ÇOK KAZA İSTANBUL'DA, EN AZ ARDAHAN'DA

Mayıs ayında en çok kaza yaşanan iller sıralamasında İstanbul, yine ilk sırada yer aldı. İstanbul'da ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı toplam 5 bin 785 kaza meydana geldi, bu kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. En az kazanın yaşandığı şehirler ise 8 kazayla Ardahan izledi, ardından Tunceli ile Bayburt geldi. Nisan ayında alkollü araç kullanırken yakalanan sürücü sayısı 6 bin 528 oldu, bu rakam mayısta 21 bin 316'ya yükseldi. Denetimlerde 1 milyon 689 bin 951 trafik cezası uygulanırken, 111 bin 420 araç ise trafikten menedildi.

EN ÇOK YAPILAN SÜRÜCÜ HATALARI

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2022-06-09 13:49:46



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