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Günyüzü ilçesinde öğrencilere yönelik "Günyüzü okuyor" etkinliği düzenlendi.

Öğrenciler ilçedeki Millet Bahçesinde öğretmenleri ile birlikte kitap okudular. Yapılan etkinlikte öğrencilere kitap sevgisi kazandırmak amaçlandı. Etkinlik sırasında öğrencilere dondurma ikram edildi.

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