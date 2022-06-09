Sezonun son turşuları tezgâhlarda Turşu satışı bitiyor, artık imalat dönemi başlıyor Esnaf, birkaç ay sürecek zorlu ve yoğun yeni döneme hazırlanıyor

Turşu imalatı dönemine girilmesi ve yeni ürünlerin toplanmaya başlanmasıyla birlikte geçen sezonun son turşuları tezgâhlarda vatandaşları beklemeye başladı.

Haziran ve temmuz ayı itibariyle artık turşu satışlarını bitirecek olan turşu dükkânları, Eylül ayında taze turşularını vatandaşlara sunabilmek adına imalat aşamasına geçmeye başladı. 25 yıldır turşu işletmeciliği yapan Güray Atalay, turşu yapacakları 23 aylık dönemin çok yoğun geçeceğini ve yeni dönemde taze turşularıyla müşterileri memnun etmeye çalışacaklarını söyledi.



“Şimdi taze turşuları bekleme dönemine gireceğiz”

Temmuz ayına yaklaşırken dükkânında yer alan turşuların bitmeye başladığını belirten işletmeci Güray Atalay, normalde dönemde 36 çeşit turşusu olduğunu ancak şu anda 22 çeşit turşuya kadar indiğini belirtti. Önceki döneme ait turşu satış döneminin artık bitmesi gerektiğinin altını çizen Atalay, “Bir yandan imalatımız başladı. Öncelikle sezonu yaprakla açtık. Yeni mahsul yapraklarımız yapıldı. Ardından sarımsak ve erik sezonu başladı. 1520 gün sonra kornişon turşularımız çıkacak. Bu turşu yapma yoğunluğunda da biz diğer şubemizi kapatmak zorunda kalıyoruz. Çünkü tüm imalatı ailecek biz yapıyoruz. Tüm temmuz ayı boyunca sezon kapalıyken, yeni sezon için turşu yapmaya çalışıyoruz. Bütün ürünler bu ayda yetiştiği için turşu yapmak adına en yoğun dönem diyebiliriz. Yaklaşık bir ay boyunca dükkânımız kapalı kalacak. Yapabildiğimiz yeni çeşit turşularla tekrar dükkânımızı açıyoruz ve insanlara yeni ürünler sunuyoruz. Bu tarihten itibaren tüm turşuların tazeye dönmesi Eylül ayında olacak. Şimdi taze turşuları bekleme dönemine gireceğiz. Eylül ayının başında biberler ve diğer çeşitlerimizin hepsi taze bir şekilde tezgâhta olacak” dedi.



“Umarım yeni sezon çok daha iyi olur”

Fiyatlar için çiftçilerle görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Atalay, yeni dönemdeki turşu suyu fiyatlarıyla ilgili, “Şu an yüksek fiyatlar konuşuluyor. Keşke yansıtma durumumuz olmasa, ancak biz de fiyatları arttırmak durumunda kalacağız. Sonuçta kışın kornişon turşu gibi dönemi olmayan şeyleri yapma şansımız olmuyor. Biz üretim aşamasında bir senelik turşumuzu hazır şekilde depoya koymak durumundayız. Umarım yeni sezon çok daha iyi olur diye umuyoruz.” diye konuştu.



“Turşu suyu satışlarını bu dönemde kısıtlamaya çalışıyoruz”

Bu dönemde insanların çok fazla tercih ettiği turşu suyu satışlarının devam edeceğine değinen Atalay, soğuk satılmasından dolayı turşu suyunun yaz döneminde çok fazla talep gördüğünü söyledi. Turşu satışlarının olmadığı dönemde turşu suyu satışlarına yetişmekte zorlandıklarını söyleyen Atalay, “Sonuçta bizim önce turşuyu satmamız gerekiyor. Ardından suyu boşa çıktıktan sonra turşu suyu yapacağız. O yüzden turşu sezonu kapandığında bu dengeyi korumak bizim açımızdan çok zor olabiliyor. Bu yüzden turşu suyu satışlarını bu dönemde kısıtlamaya çalışıyoruz. Dengeyi korumak çok önemli. Bu yüzden de daha fazla turşu satışının olduğu diğer şubemizi kapatmak zorunda kalıyoruz. Müşterilerimiz de 25 senedir aynı şekilde satış yaptığımız için dükkânı kapatacağımızı biliyor. O yüzden herkes sezonun bitmesine birkaç gün kala şişelerle turşu suyu almaya geliyorlar. Sonrasında herkes taze turşu dönemini beklemeye başlayacak” ifadelerini kullandı.

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