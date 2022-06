Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, liseden ikincilikle mezun oldu

ESKİŞEHİR,(DHA)Milli yüzücü Sümeyye Boyacı (19), eğitim gördüğü ETİ Sosyal Bilimler Lisesi´nden ikincilik derecisiyle mezun oldu. Mezuniyet sevincini, giydiği cübbesiyle çekildiği fotoğraflarla birlikte sosyal medyadan paylaşan Boyacı, "Emeklerimin farkında olup beni her zaman destekleyen okul yönetimim, öğretmenlerim, arkadaşlarım ve tüm okul görevlilerine çok teşekkür ederim. Bana yaşattığınız mutluluk ve yaptığınız fedakarlıklar için minnettarım" dedi.

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, ETİ Sosyal Bilimler Lisesi´nden ikincilik derecesiyle mezun oldu. Okulunda düzenlenen mezuniyet törenine katılan Boyacı, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı. Cübbesi ve kepiyle çekildiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan Boyacı, dereceye girmiş olmanın yanı sıra mezuniyetin mutluluğunu kutladı. Paylaşımında şampiyonalar ve eğitimi sırasında yaşadığı güçlüklere dikkat çeken Boyacı, "Her ne kadar yurt dışı ve şehir dışındaki müsabaka ile kamplardan dolayı okula arkadaşlarım kadar sık gidememiş olsam da ben kendimi hep bu okula ait hissettim, herkesi çok sevdim ve desteğini her zaman hissettim. Özellikle bu yıl hem dünya şampiyonası hem de üniversite sınavı hazırlığımdan dolayı benim için anormal bir yoğunluk ve koşturmacayla geçti. Sabah 5´te havuza, 2 saatlik antrenmanın ardından okula, okuldan (yarış ve kamp dönemlerinde kaçırdığım dersleri tamamlamak için) kurs veya özel derse, dersten akşam antrenmanı için tekrar yola koyulduğum ve günün yorgunluğuna rağmen antrenmanda en iyi performansımı ortaya koymaya çalıştığım ama antrenmandan sonra da yine dinlenemeyip üniversite sınavı için çalışmaya çalıştığım bir dönemin çabasıyla geçti. Ben bu koşturmaca içindeyken emeklerimin farkında olup beni her zaman destekleyen okul yönetimim, öğretmenlerim, arkadaşlarım ve tüm okul görevlilerine çok teşekkür ederim. Bana yaşattığınız mutluluk ve yaptığınız fedakarlıklar için minnettarım" dedi.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Milli paralimpik sporcu Sümeyye Boyacı, 2019 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırt üstünde dünya ikincisi olurken, 31 Mart-3 Nisan 2022 Berlin´de düzenlenen ve daha önce gümüş madalya kazandığı Paralimpik Yüzme Dünya Şampiyonası´nın 2022 kota mücadelelerinde 50 metre sırtüstü yüzmede 41.41'lik derecesiyle birinci oldu. Sümeyye, bu derece ile Avrupa´nın en iyi derecesini yaptı.

