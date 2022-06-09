Eskişehirliler sanat ile buluşuyor

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği sanat etkinlikleri ile kent halkını sanat ve sanatçı ile buluşturmayı sürdürüyor.

11. Uluslararası Sanat Çalıştayı da 15 sanatçının katılımı ile devam ediyor. Özdilek Sanat Merkezi’nde çalışmalarına devam eden sanatçıları, 7’den 70’e Eskişehirliler de ziyaret ediyor. Sanatçılar, kent halkının da dâhil olduğu çalıştaya katıldıkları için büyük mutluluk duyduklarını ifade ediyor. Özellikle çocuklar ise bir resmin oluşumuna şahit oldukları ve eser sahibi sanatçılar ile sohbet etme imkânı yakaladıkları için memnun olduklarını belirtiyor.



“Sanatın birleştirici gücü tam olarak budur”

Sanat Çalıştayı’nı ziyaret ederek, sanatçılara çalışmalarında başarılar dileyen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da halkın etkinliği benimsediğini kaydetti.

Tepebaşı halkının sanat ile iç içe olmayı sevdiğini söyleyen Başkan Ataç, “Tepebaşı Belediyesi olarak yaptığımız her işi halkımızın merkezinde olacağı şekilde tasarlıyoruz. Uluslararası seviyede gerçekleştirdiğimiz sanat etkinlikleri de yıllardır bu şekilde düzenleniyor ve Eskişehirliler yoğun ilgi gösteriyor. Bu ilgi bizler ile birlikte konuk ettiğimiz sanatçılarımızı da memnun ediyor. Çalıştayımızı ziyaret eden vatandaşlarımız, bir resmin ortaya çıkışına bizzat şahitlik ediyor, hatta o eserin ressamı ile sohbet ederek bilgiler alabiliyor. Ben de aynı şekilde burayı ziyaret ederek sanatçılarımız ile sohbet etmekten keyif alıyorum. Her yaştan insanımız buraya geliyor. Sanatın birleştirici gücü tam olarak budur” diye konuştu.

11. Uluslararası Sanat Çalıştayı, 10 Haziran Cuma günü saat 18.00’de, Tepebaşı Belediyesi Merkez Sergi Salonu’nda düzenlenecek kapanış töreni ile son bulacak.

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