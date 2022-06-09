Eskişehir'de sağanak etkili oldu

Engin ÖZMENCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, aniden bastıran şiddetli yağmur günlük yaşamı olumsuz etkilerken, hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ile saçak altlarına sığındı.
Kentte hava sıcaklığı, 21 dereceye kadar düşerken, aniden bastıran şiddetli yağış, günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için iş yerleri ile saçak altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve yolda su birikintisi oluştu. Yaklaşık 10 dakika süren yağış, daha sonra etkisini yitirdi.
Meteoroloji 3´üncü Bölge Müdürlüğü'nce il genelinde görülebilecek sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilerek, "Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2022-06-09 17:05:28
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