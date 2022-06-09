Eskişehir’de sağanak yağış etkili oldu

Eskişehir’de uyarısı yapılan sağanak yağış yoğun şekilde etkisini gösterdi.



Eskişehir'de gün içerisinde etkili olan güneş ve sıcak hava, akşam üstü saatlerinde yerini şiddetli yağmura bıraktı. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan sağanak yağış, kent genelinde tesirini gösterdi. Aniden bastıran sağanak yağış, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşatırken trafiğin yoğun olduğu bölgelerde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Ana caddelerin bazı yerlerinde ise su birikintileri oluştu. Yağmur bulutlarının esir aldığı kentte yağış etkisini azaltsa da, tekrar başlayabilme ihtimaline karşı vatandaşlar önlemlerini aldı.

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