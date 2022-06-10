DEAŞ şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi

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Eskişehir’de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz gün kent merkezinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Yunus Emre Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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