İnönü’de TUBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Eskişehir İnönü ilçesinde TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı ve sergisi düzenlendi.

İnönü İmam Hatip ve Vehbi Koç Ortaokulu’nda gerçekleştirilen TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı İnönü İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, kurum amirleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. TUBİTAK destekleme programında, İnönü İmam Hatip ve Vehbi Koç Ortaokulu öğretmenlerinin rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan TUBİTAK Bilim Fuarında 23 proje sergilenerek, Harezmi eğitim modeli uygulayan öğrenci ve öğretmenlerin yıl boyu çalışmalarının sunumunu yapıldı. Yıl boyunca bocce, oryantiring, bilek güreşi ve masa tenisi branşlarında toplamda 100 madalya ve 9 kupa kazanarak Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında da 1. Türkiye Şampiyonluğu, 2. Türkiye ikinciliği, 2. Türkiye üçüncülüğü ve 2. Türkiye dördüncülüğü başarısı elde eden İnönü İmam Hatip ve Vehbi Koç Ortaokulu öğrencilerine İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt tarafından hediye takdim edildi.

Bilim Fuarındaki ve spor branşlarındaki başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Başkan Bozkurt, "Yıl boyunca toplamda 100 madalya, 9 kupa ve Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında Türkiye Şampiyonluklarıyla ilçemizi gururlandıran öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Ayrıca gençlerimize yeni ufuklar açan bu çalışmalara öncülük eden TUBİTAK çalışanlarına ve bu projelerin hayata geçmesinde büyük özveri ile çalışan öğrenci, öğretmen ve velilerimizi de tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Seramik ve Resim sergisinin gezilmesiyle tamamlanan TUBİTAK Bilim Fuarı İnönü İmam Hatip ve Vehbi Koç Ortaokulu öğrencilerinin canlandırmış olduğu ‘’Yüksek Yüksek Tepelere’’ konulu tiyatro gösterimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.