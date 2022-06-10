Firari 3 hükümlü yakalandı

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Eskişehir'de ayrı olaylarda işledikleri suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, ‘nitelikli yağma’ suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir yakalanamayan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrasında ekipler, hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y.'yi Eskişehir'de, Antalya'ya kaçtıkları tespit edilen ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. ile 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.. düzenlenen eş zamanlı operasyonda Antalya'da saklandıkları evlerde yakaladı.

"Nitelikli yağma ve kasten yaralama" suçlarından gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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