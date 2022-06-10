Eskişehir'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 4 şüpheli, eş baskınlarla yakalanıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 4 şüpheliyi tespit edip, harekete geçti. Ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda 4 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2022-06-10 10:10:56



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