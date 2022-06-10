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Hırsız yakalandı, 20 bin liralık hırsızlık malzemesi sahibine teslim edildi

İHA

Hırsız yakalandı, 20 bin liralık hırsızlık malzemesi sahibine teslim edildi

Eskişehir’de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda hırsızlık yaptığı tespit edilen kişi yakalanırken, şüphelinin çaldığı 20 bin liralık eşya ele geçirilerek sahibine geri verildi.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir’de farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Ekibin yapmış olduğu çalışmalarda, Tepebaşı Bölgesi’nde bulunan bir adreste meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen H.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin çaldığı tespit edilen toplam 20 bin lira değerindeki 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet LCD televizyon, 1 adet kulaklık ve 1 adet bilgisayar çantası ele gerilerek sahibine teslim edildi.
Şüpheli H.Y.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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