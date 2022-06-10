Şehirler arası otobüsle getirilen uyuşturucu haplar ele geçirildi

Eskişehir’de polis ekiplerinin çalışmaları sonucu şehirlerarası otobüs ile kente getirilen 6 bin 706 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda farklı bir ilden şehirlerarası otobüs ile uyuşturucu madde getirileceği öğrenildi. Yapılan operasyon ile Odunpazarı İlçesi’nde 2 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda 6 bin 706 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayda yakalanan H.B. ve M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden H.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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