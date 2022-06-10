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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İİBF’de Borsa İstanbul’un kariyer olanakları konuşuldu

İHA

İİBF’de Borsa İstanbul’un kariyer olanakları konuşuldu

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleşen ‘Borsa İstanbul Kariyer Semineri’nde konuşan İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir “İİBF’nin kapısı BİST’e her zaman açık” dedi.
Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi (ANAKARİYER) ve Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin (İİBF) ortak düzenlediği “Borsa İstanbul Kariyer Semineri”, İİBF Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Borsa İstanbul (BİST) Yetenek Yönetimi ve Eğitim Servisi Yöneticisi Gizem Erdem Bayraktar ile Sistem Geliştirme Kıdemli Uzmanı Şule Utku Sütçü’nün konuşmacı olduğu seminere, İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Yıldırım ve Doç. Dr. İsmail Onur Baycan ile ANAKARİYER Müdürü Doç. Dr. Seda Tekeli katıldı.

“İİBF’nin kapısı BİST’e her zaman açık”
Açılış konuşmasını gerçekleştiren İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir etkinlik hakkındaki duygu ve düşüncelerini, “Bugün Borsa İstanbul’dan iki değerli konuğumuz var. Kariyer çerçevesinde siz öğrencilerimize çok değerli bilgiler verecekler. Hepimize Borsa İstanbul’un kariyer kapısını aralayıp Borsa İstanbul’un o kapıdan nasıl gözüktüğünden bahsedecekler. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak bizim kapımızın da her zaman Borsa İstanbul’a açık olduğunu ifade etmek istiyorum” ifadeleriyle dile getirdi.

Seminerde bir öğrenciye staj imkânı sağlandı
Borsa İstanbul Yetenek Yönetimi ve Eğitim Servisi Yöneticisi Gizem Erdem Bayraktar ve Sistem Geliştirme Kıdemli Uzmanı Şule Utku Sütçü öğrencilere Borsa İstanbul’un kariyer basamaklarını, organizasyon yapısını, çalışan profilini, iş ilanlarını ve işe alım sürecinde öğrencilerin nelerle karşılaşabileceklerini anlatarak tavsiyelerde bulundu. Seminerde yapılan çekiliş ile bir öğrenci Borsa İstanbul’da Eylül ayında uygulamalı eğitim alma imkânına sahip oldu.

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