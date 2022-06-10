Sürdürülebilir otelcilik eğitimleri devam ediyor

Tepebaşı Sürdürülebilir İşletmeler Projesi çerçevesinde hazırlanan eğitim süreci, turizm sektörü ve oteller için devam ediyor.

İşletmelerin faaliyetlerinde çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, insan hakları, sağlık, güvenlik gibi konuları ele alarak daha sürdürülebilir olmalarını amaçlayan proje çerçevesinde ilk olarak oteller ele alındı. Gerçekleştirilen ikinci eğitim programı “Sosyal Sürdürülebilirlik” konusu oldu. Eğitimde Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nezih Orhon katılımcılara sürdürülebilirliği sosyal açıdan detaylı biçimde aktardı. Üçüncü eğitim toplantısında ise Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Başar, otel yöneticilerine “Ekonomik Sürdürülebilirlik” konusunda aktarımlarda bulundu.

Eğitimlerini eksiksiz olarak tamamlayan otellere, kriterlere uyum sağlamaları için belli bir zaman verilecek. Faaliyetlerini kriterler çerçevesinde dönüştüren oteller Sürdürülebilir İşletmeler Sertifikası almaya hak kazanacak.

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