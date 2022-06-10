Uluslararası Tasarım Projesi’nin çalıştayı Portekiz’de yapıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde görevli Doç. Bilge Kınam'ın yürütücülüğünü yaptığı Uluslararası Tasarım Projesi’nin ikinci çalıştayı Portekiz'de yapıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Doç. Bilge Kınam'ın yürütücülüğünü yaptığı KA203 Erasmus+ Picode Uluslararası Tasarım Projesi'nin ikinci çalıştayı Portekiz'de ESAD Arte+ Design’da gerçekleştirildi.

Picode eğitim metodolojisinin uygulandığı çalıştaya ESOGÜ Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı’ndan katılan yüksek lisans öğrencisi Simge Tunç, gerçekleştirdiği tasarımlarla ESOGÜ’yü ve ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi’ni başarıyla temsil etti. Çalıştay çerçevesinde Amorim Top Series’e yapılan teknik gezilerden alınan bilgiler doğrultusunda, Churchill Porto ürünlerine iki farklı stant tasarımı multi disipliner bir yaklaşımla gerçekleştirildi. Sergide iki grubun tasarladığı prototipler ile tasarım ve eskiz sürecinin anlatıldığı 28 adet afiş ve Portekiz’in yerel malzemesi mantar ile yapılan deneyler sonucu çeşitli kompozisyonlar düzenlendi. Tasarım çalışmaları 27 Mayıs 2022’de ESAD Arte+ Design’da halka açık bir sergide sunuldu.

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