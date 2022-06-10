ESOGÜ'de mezuniyet sevinci sürüyor ESOGÜ Stadyumu’nda düzenlenen törende yüzlerce öğrenci kep attı Rektör Vekili Prof. Dr. Kamil Çolak; "Sorgulayan, düşünen, araştıran ve kendini geliştiren mezunlar yetiştirmek için emek harcıyoruz"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) ‘20212022 Öğretim Yılı Mezuniyet Törenleri’ üçüncü gününde de hız kesmeden devam etti.

Mezuniyetin üçüncü gününün sabahında ilk olarak Fen Edebiyat ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri, öğleden sonra ise İktisadi ve İdari Bilimler, Ziraat ve Sanat ve Tasarım Fakülteleri 2022 mezunlarını verdi. ESOGÜ Stadyumu’nda düzenlenen törenlere ESOGÜ yönetimi, öğretim üyeleri ve mezun aileleri de katıldı. Günün ilk töreninde mezun öğrenciler adına konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Bahadır Dervişoğlu, ESOGÜ mezunları olarak edindikleri bilgileri başkalarının hayatına dokunmak, insanlık yararına kullanmak, değer ve fark oluşturmak amacıyla kullanacaklarına söz verdiklerini kaydetti. Üniversiteden güzel donanımlarla mezun olmalarında en büyük payın hocalarına ait olduğunu belirten Dervişoğlu, hem akademik hem kişisel anlamda desteklerini esirgemedikleri ve yollarını aydınlattıkları için tüm mezun arkadaşları adına hocalarına teşekkür etti.

ESOGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Kamil Çolak, içinde bulunduğumuz yüzyılın eğitim seviyesi yüksek insan gücüne sahip, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürebilen ülkelerin yüzyılı olacağını belirterek, genç bir nüfusa sahip ülkemiz için eğitim, öğretim ve araştırmaların kalitesinin artırılmasının çok daha güçlü bir Türkiye’nin yükselişini sağlayacağını kaydetti. Prof. Dr. Çolak ‘Güçlü Türkiye Güçlü Gelecek’ için yapılması gerekenin bilgiyle donanmış bireyler olarak çalışmak olduğunu söyledi.

ESOGÜ’de verdikleri eğitimle sorgulayan, düşünen, araştıran ve kendini geliştiren mezunlar yetiştirmek için emek harcadıklarını belirten Prof. Dr. Kamil Çolak, mezunlardan ESOGÜ’de almış oldukları eğitimöğretime güvenmelerini istedi. Prof. Dr. Çolak, ESOGÜ mezunu olmanın bir ayrıcalık olduğunu, bunu mezuniyet sonrasında daha iyi anlayacaklarını ve kendilerinin de onları ülkesine ve insanlığa hizmet eden bireyler olarak görmekten her zaman gurur duyacaklarını kaydetti. Prof. Dr. Kamil Çolak mezunların iyi yetişmelerine katkıda bulunan tüm ESOGÜ öğretim üyelerine teşekkür etti.

Mezun ailelerine de seslenen Prof. Dr. Kamil Çolak, büyük özverilerle yetiştirdikleri evlatlarının ailelerinin fedakârlıklarına layık olmak için ellerinden geleni yaparak, uzun ve zorlu bir eğitim sürecini tamamladığını ve bugün karşılığını almayı hak ettiğini belirterek onlarla ne kadar gurur duysalar da az olacağını söyledi.

Mezunlara hayatta başarılı olabilmek için kendilerine hedef piramidi oluşturmalarını ve en tepeye onlar için en önemli olan hedefi koymalarını öğütleyen Prof. Dr. Kamil Çolak, mezunlardan hedeflerine ulaşmak yolunda kendilerine güvenmelerini ve önlerine çıkabilecek engellerden dolayı umutsuzluğa düşmemelerini istedi. Prof. Dr. Kamil Çolak, üniversite sonrası yaşamlarında üniversitede edindikleri akademik bilginin yanı sıra dillerine, tarihlerine, kültürlerine ve manevi değerlerine sahip çıkmalarını öğütlediği mezunları, yolları ve bahtlarının açık olması temennisiyle uğurladı.

Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi. Sonrasında ise bütün mezunların keplerini topluca havaya atmalarıyla tören sona erdi.

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