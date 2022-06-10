Eskişehir'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı (2)

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3'Ü TUTUKLANDI

Eskişehir'de, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3´ü, `terör örgütü üyeliği´ suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2022-06-10 17:20:53



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