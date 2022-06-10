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Damlama borusu hırsızları trafik kazası yapınca yakalandı Çalınan 50 bin liralık boru sahibine teslim edildi, olayla ilgili 5 kişi yakalandı Kaza yapınca yakalanan 5 hırsızlık şüphelisinden 1’inin firari olduğu tespit edildi

İHA

Eskişehir'de 50 bin liralık damlama borularının çalınması olayıyla ilgili 5 şüpheli, kovalamaca esnasında yaptıkları trafik kazasının ardından yakalandı. Şüpheliler arasından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklandı.

Damlama borusu hırsızları trafik kazası yapınca yakalandı Çalınan 50 bin liralık boru sahibine teslim edildi, olayla ilgili 5 kişi yakalandı Kaza yapınca yakalanan 5 hırsızlık şüphelisinden 1’inin firari olduğu tespit edildi

Eskişehir’de 50 bin liralık damlama borularının çalınması olayıyla ilgili 5 şüpheli, kovalamaca esnasında yaptıkları trafik kazasının ardından yakalandı. Şüpheliler arasından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Alpu’nun Osmaniye Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ile Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Bir tarladan 50 bin lira değerindeki 14 adet rulo halinde damlama borusunun çalındığı olayda kullanılan araç ve içerisindeki 5 kişiyi tespit eden jandarma ekipleri takip başlattı. Takip esnasında Ağapınar Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki kontrol noktasında dur ikazına uymayarak kaçan şüpheliler kovalamaca sonucunda 71 Evler Mahallesi’nde başka bir araca çarparak durunca yakalandı.
Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı sonucunda ele geçirilen çalıntı malzemeler sahibine teslim edilirken, şüphelilerin arasında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüpheli işlemlerinin ardından Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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