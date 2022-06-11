Eskişehir güne yağmurla başladı

Eskişehir’de sabahın erken saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, sıcaklık hissedilir bir biçimde düştü.

Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü’nün Eskişehir için yapmış olduğu kuvvetli yağış uyarısı sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Yapılan tahmine göre gün içinde yağmurun aralıklar ile devam edeceği belirtilirken, önümüzdeki günlerde de sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Uyandıkları zaman yağışı fark eden Eskişehirliler, yeni güne evlerinden şemsiye ve yağmurluklarını alarak çıktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların ise zor anlar yaşadığı görüldü.

Hava sıcaklığında hissedilir bir şekilde düşüşe neden olan sağanak yağış, günlerdir sıcaktan bunalan vatandaşları rahatlattı. Önümüzdeki beş gün içerisinde Eskişehir’de en düşük sıcaklığın 15, en yüksek sıcaklığın ise 25 derece olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.