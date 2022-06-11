Adres sorma bahanesiyle cep telefonu çaldı; o anlar kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adres sorma bahanesiyle cep telefonu çaldı; o anlar kamerada

DHA

Adres sorma bahanesiyle cep telefonu çaldı; o anlar kamerada


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de kimliği belirsiz kişi, adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştığı Tevfik Sezdi´nin (31) cebinden cep telefonunu çalarak kaçtı. Şikayet üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatılırken, şüphelinin kapkaç yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Tepebaşı ilçesine bağlı Hacıseyit Mahallesi´nde oturan fabrika işçisi Tevfik Sezdi´nin (31) önceki gün saat 02.00 sıralarında yanına gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi, adres sorma bahanesiyle cep telefonunu çalıp kaçtı. Sezdi´nin şikayeti üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüphelinin, Tevfik Sezdi´nin cebinden cep telefonu çalıp kaçtığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin Tevfik Sezdi´nin yanına gelip konuştuğu ardından cebinden telefonu çalıp kaçtığı, Sezdi'nin şüpheliyi kovaladığı anlar yer aldı.
Tevfik Sezdi, cep telefonunu çalan hırsızın bir an önce yakalanmasını istediğini belirterek, "Tanımadığım bir şahıs adres sordu bana. Ben ona adresi tarif ederken, benimle muhabbet etmeye çalıştı. Telefon cebimdeydi. Işığını gördü. Telefonu aldı ve kaçıp gitti" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir
2022-06-11 12:36:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dörtlüyü yakan yola bırakıp gidiyor Çift şeritli caddeler artık tek şeritli oldu
YEREL HABERLER Dörtlüyü yakan yola bırakıp gidiyor Çift şeritli ...
Uluslararası Sanat Çalıştayı sergi ve kapanış töreni ile sona erdi Sanatçılar Eskişehir’e birbirinden özel eserler bıraktı
YEREL HABERLER Uluslararası Sanat Çalıştayı sergi ve kapanış töreni ...
CHP’li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir’de bir araya geldi
YEREL HABERLER CHP’li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir’de ...
Eskişehir TOKİ Şehit İkram Cirit Anadolu Lisesi'nin ‘Unutulmayan Şarkılar’ konseri ilgi gördü
YEREL HABERLER Eskişehir TOKİ Şehit İkram Cirit Anadolu Lisesi'nin ...
CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir´de buluştu
YEREL HABERLER CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir´de ...
Blues hikayeleri müzikseverleri Radyo A başına topluyor Suha Akkaş: “Türkiye’de Blues müziğin her zamanda kemik kadrosu var” “Radyoculuk bitmedi, sadece dijitalleşiyor”
YEREL HABERLER Blues hikayeleri müzikseverleri Radyo A başına ...
Balkanika Halk Oyunları Topluluğu, Bulgaristan'da yapılan ‘Uluslararası Kazanlık Gül Festivali’ne katıldı
YEREL HABERLER Balkanika Halk Oyunları Topluluğu, Bulgaristan'da ...
Üniversite sınavı yaklaşırken kaygı belirtilerine dikkat edin Sınav kaygısı kalp çarpıntısı ve titremeye yol açabilir
YEREL HABERLER Üniversite sınavı yaklaşırken kaygı belirtilerine ...
TÜGVA'dan lise öğrencilerine Kur’an-ı Kerim dağıtımı
YEREL HABERLER TÜGVA'dan lise öğrencilerine Kur’an-ı Kerim dağıtımı
Eskişehir güne yağmurla başladı
YEREL HABERLER Eskişehir güne yağmurla başladı
Tarihi camii restorasyon bekliyor.
YEREL HABERLER Tarihi camii restorasyon bekliyor.
(ÖZEL) Adres sorma bahanesiyle kapkaç Kapkaççı marketin güvenlik kameralarına böyle yakalandı Çaldırdığı telefonun faturası olmadığı için kapkaççının yakalanması için çalışma başlatılmadı Cep telefonu çalınan Tevfik Sezdi: “Telefonun bulunmasını değil ama şahsın yakalanmasını istiyorum”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Adres sorma bahanesiyle kapkaç Kapkaççı ...
Anadolu Üniversitesi lisansüstü mezunlarını uğurladı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi lisansüstü mezunlarını uğurladı
Eskişehir’de cumartesi günü yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Eskişehir’de cumartesi günü yağış bekleniyor
Damlama borusu hırsızları trafik kazası yapınca yakalandı Çalınan 50 bin liralık boru sahibine teslim edildi, olayla ilgili 5 kişi yakalandı Kaza yapınca yakalanan 5 hırsızlık şüphelisinden 1’inin firari olduğu tespit edildi
YEREL HABERLER Damlama borusu hırsızları trafik kazası yapınca ...
Eskişehir'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Eskişehir'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı (2)
DEAŞ şüphelisi 4 kişiden 3’ü tutuklandı
YEREL HABERLER DEAŞ şüphelisi 4 kişiden 3’ü tutuklandı
ESOGÜ'de mezuniyet sevinci sürüyor ESOGÜ Stadyumu’nda düzenlenen törende yüzlerce öğrenci kep attı Rektör Vekili Prof. Dr. Kamil Çolak; "Sorgulayan, düşünen, araştıran ve kendini geliştiren mezunlar yetiştirmek için emek harcıyoruz"
YEREL HABERLER ESOGÜ'de mezuniyet sevinci sürüyor ESOGÜ Stadyumu’nda ...
Anadolu İİBF yarım asrı aşan tecrübesiyle başarılı mezunlar vermeye devam ediyor
YEREL HABERLER Anadolu İİBF yarım asrı aşan tecrübesiyle başarılı ...
Uluslararası Tasarım Projesi’nin çalıştayı Portekiz’de yapıldı
YEREL HABERLER Uluslararası Tasarım Projesi’nin çalıştayı ...
Simülasyon aracı ile emniyet kemeri konusunda farkındalık oluşturuldu
YEREL HABERLER Simülasyon aracı ile emniyet kemeri konusunda ...
Sürdürülebilir otelcilik eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Sürdürülebilir otelcilik eğitimleri devam ediyor
İİBF’de Borsa İstanbul’un kariyer olanakları konuşuldu
YEREL HABERLER İİBF’de Borsa İstanbul’un kariyer olanakları ...
Şüpheli şahısta ruhsatsız silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheli şahısta ruhsatsız silah ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.