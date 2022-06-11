Adres sorma bahanesiyle cep telefonu çaldı; o anlar kamerada



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de kimliği belirsiz kişi, adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştığı Tevfik Sezdi´nin (31) cebinden cep telefonunu çalarak kaçtı. Şikayet üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatılırken, şüphelinin kapkaç yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Hacıseyit Mahallesi´nde oturan fabrika işçisi Tevfik Sezdi´nin (31) önceki gün saat 02.00 sıralarında yanına gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi, adres sorma bahanesiyle cep telefonunu çalıp kaçtı. Sezdi´nin şikayeti üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüphelinin, Tevfik Sezdi´nin cebinden cep telefonu çalıp kaçtığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin Tevfik Sezdi´nin yanına gelip konuştuğu ardından cebinden telefonu çalıp kaçtığı, Sezdi'nin şüpheliyi kovaladığı anlar yer aldı.

Tevfik Sezdi, cep telefonunu çalan hırsızın bir an önce yakalanmasını istediğini belirterek, "Tanımadığım bir şahıs adres sordu bana. Ben ona adresi tarif ederken, benimle muhabbet etmeye çalıştı. Telefon cebimdeydi. Işığını gördü. Telefonu aldı ve kaçıp gitti" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2022-06-11 12:36:37



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