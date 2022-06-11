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Uluslararası Sanat Çalıştayı sergi ve kapanış töreni ile sona erdi Sanatçılar Eskişehir’e birbirinden özel eserler bıraktı

İHA

Uluslararası Sanat Çalıştayı sergi ve kapanış töreni ile sona erdi Sanatçılar Eskişehir’e birbirinden özel eserler bıraktı

Tepebaşı Belediyesi’nin uluslararası 3 sanat etkinliğinden biri olan ve bu yıl 11. kez gerçekleştirilen Uluslararası Sanat Çalıştayı, düzenlenen sergi ve kapanış töreni ile sona erdi.
Tepebaşı Belediyesi’nin Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ve Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması ile birlikte uluslararası prestije sahip 3 sanat etkinliğinden biri olan Uluslararası Sanat Çalıştayı’nın 11.’si, 15 sanatçının katılımıyla Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çalıştay süresince sanatçıların icra ettiği eserler ise Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası Sergi Salonu’nda görücüye çıktı.

“Birbirinden özel eserler ortaya çıktı”
Törende ilk olarak konuşan Sanat Çalıştayı Sanat Danışmanı Numan Arslan, “Zor günlerden geçtik ve 2 yıl boyunca çalıştayımızı düzenleyemedik. Birbirinden değerli sanatçılarımızı ağırladık, çalışmalarını yaptılar. Her biri çok özel eserler ortaya çıkardı. Bu eserlerin bir çağdaş sanatlar müzesinde sergilenmesi de en büyük dileğimdir. Tüm sanatçılara ve sanatın destekçisi Başkanımız Ahmet Ataç’a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“Sanat insanı güzelleştirir”
Daha sonra sanatçılar adına söz alan Gafur Uzuner ise “Birbirinden değerli ressam arkadaşlarımla çok güzel günler paylaştık. Bu zor günlerde bize moral oldu. Şahane bir şehirde, Sevgili Ahmet Ataç Başkanım ve ekibi şehrin meselelerini çözüyor. Özellikle sanat projeleri şahane. Biz de gezdik, mükemmel eserler gördük. Belediye başkanları bir şehri kuruyor, sanatçılar ise o şehre ruhlarını katıyor. Burada biz de karınca kararınca bir katkı sağlamaya çalıştık. Sanatçı arkadaşlarımız ile bu kentte yaşayan başka sanatçılarımızın eserlerini de gördük. Çalıştay devam ederken çalışma ortamımıza gelen çocuklar da bizim için çok kıymetliydi. Belki de onların sanat yolculuğuna vesile olacağız. Onlar da şehre Ahmet Ataç Başkanımız sayesinde yeni eserler kazandıracaklar. Sanat insanı güzelleştirir, sizler hepiniz çok güzelsiniz” dedi.

“Tepebaşı sanat ile daha güzel”
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise “Tepebaşı sanat ile daha güzel. Sanat Çalıştayı ne ilk ne de son. Tepebaşı gerçekten Eskişehir’i sanatla buluşturan bir ilçe. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun da hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Daha yeni Uluslararası Şiir Buluşması sona erdi. Ahmet Başkan’a çok teşekkür ediyorum. Hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen, ki sanata hiçbir katkı yapmayan birçok belediye var, kendisine bunu ilk günden bu yana şiar edindi. Ahmet Başkan Tepebaşı’nı bir açık hava müzesine çevirdi. Sanatçılarımızın ruhlarını kente katması, sanatla kenti zenginleştirmesi bizler için bir ayrıcalık. Sanatçılarımıza da çok teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı.

“Ne kadar şanslı olduğumuzu yakinen biliyorum”
Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Sanat Danışmanı Prof. Bilgehan Uzuner de “Sayın Ahmet Başkanımız ile biz 23 yıldır sanat yolunda yürüyoruz. O yüzden ne kadar şanslı olduğumuzu yakinen biliyorum. Kent özgürlükleri, sanatçılara verilen değer ve o değerin sanatçıların elinden şehre aktarılması ile büyüyor. Başkanımız Ahmet Ataç’a, ‘iyi ki varsınız’ diyorum. Kendisi ile diliyorum daha büyük projeler ile yürürüz. Tüm sanatçılarımızı tebrik ediyorum, çok güzel eserler çıktı” dedi.

“Eskişehir için anlamı çok büyük”
Seramik Sanatçısı Prof. Dr. Zehra Çobanlı ise “Eskişehir’i diğer şehirlerden farklı kılan sanata, değerli yöneticilerimizin katkılarıdır. Bu açıdan Hocam Ahmet Ataç 20 yıldır sanatın içinde. Seramik, resim sanatı ve diğer türlerde sanatçılara katkılarını esirgemiyor. Konuklara ve değerli sanatçılara, buraya kadar gelip değerli eserler çıkardıkları için teşekkür ediyorum. Bunun Eskişehir için anlamı çok büyük. Yaşamın içinde bir etkinlikti” diye konuştu.

“Bugün bizim bayramımız”
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise sanatın Eskişehir’e önemli katkıları olduğunu söylerken, “Bugün bizim bayramımız. Bu bayram o kadar büyük mutluluk saçıyor ki herkesin yüzü gülüyor. Zaten şehirde insanların yüzü gülerse, o şehir mutlu bir şehir oluyor. Kentimizin sadece ruhuna değil, belleğine de girdiniz. Çünkü büyük büyük, Eskişehir’den geniş şehirler var. Ama maalesef sokaklarında insanları yok. Gökdelenleri var, gökyüzleri yok. O açıdan Eskişehir küçük, mütevazı ama insanların yüzünün güldüğü bir şehir. Bu her zaman böyle olacak çünkü Eskişehir’de sanat hiç noksan olmayacak. 11.’sini bitirdiğimiz çalıştayımızda, 290 sanatçımızı ağırladık. Hepsini selamlıyorum. 290 sanatçımız yaklaşık 390 eser ortaya çıkardı. Yani belediyemizin zengin bir koleksiyonu var. Belki paramız yok, bütçemiz küçük ama koleksiyonumuz çok zengin. O açıdan mutlu bir belediyeyiz, bizim de yüzümüz gülüyor” ifadelerini kullandı.
Çalıştayın kapanış törenine, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, CHP Tepebaşı İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Şide, Sanat Çalıştayı Sanat Danışmanı Numan Arslan, Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Sanat Danışmanı Prof. Bilgehan Uzuner, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

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