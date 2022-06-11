Eski eşinin vurduğu Avukat Merve: Bu tür insanların dışarıda olması akıl alır gibi değil



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de 2,5 yıl önce boşandığı Mete Arslanoğlu (37) tarafından alışveriş merkezinin otoparkında tabancayla bacaklarından vurulan Avukat Merve Gül Durmaz (34), ameliyat edildi. Bacağına platin takılan Durmaz, Arslanoğlu´nun tutuklu yargılanması gerektiğini ifade ederek, "Bu tür insanların dışarda olması, cesaretlenmesi, elini kolunu sallayarak sokak ortasında insan vurmaları gerçekten akıl alır gibi değil" dedi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'nde 7 Haziran günü Mete Arslanoğlu, bir alışveriş merkezinin açık otoparkında, yaklaşık 2,5 yıl önce boşandığı Avukat Merve Gül Durmaz ile karşılaştı. Burada, taraflar arasında tartışma çıktı. Tesadüfen sokaktan geçen Furkan Sarıkaya (27), Durmaz ile Arslanoğlu´nu yatıştırmaya çalıştı. Arslanoğlu, aracından aldığı tabanca ile önce araya giren Furkan Sarıkaya´yı, ardından da Merve Gül Durmaz´ı bacağından vurdu. Avukat Merve Gül Durmaz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde, Furkan Sarıkaya ise Yunus Emre Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Gözaltına alınan Mete Arslanoğlu ise `kasten yaralama´ suçundan tutuklandı.

Hastanede tedavisi süren Merve Gül Durmaz´ın iki kurşun isabet eden sol bacağında 2, seken kurşunun isabet ettiği sağ bacağında ise 1 kırık tespit edildi. Ameliyat edilen Durmaz´ın bacağına platin takıldı. Yaşadığı dehşeti anlatan Merve Gül Durmaz, eski eşinin tutuklu kalması gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Her gün kadına şiddet haberlerini duyuyoruz. Ben de bir hukukçu olmama rağmen, böyle bir olaya maruz kalmam, bunu bizzat yaşamam gerçekten olayın ne kadar önemli olduğunu, yaptırımların ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Bu tür insanların dışarda olması, cesaretlenmesi, elini kolunu sallayarak sokak ortasında insan vurmaları gerçekten akıl alır gibi değil. Bu tür insanların cezalarını çekmesini, asla tutuksuz yargılanmasını istemiyorum."

Sağ bacağından yaralanan Furkan Sarıkaya´nın tedavisinin de sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2022-06-11 13:31:27



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