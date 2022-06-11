Eski eşi tarafından ayağından vurulan avukat konuştu Sıkılan kurşunlarla bacaklarında 3 kırık tespit edilerek ameliyata alınan Merve Gül Durmaz'ın tedavisi sürüyor Avukat Merve Gül Durmaz: “Eski eşimin tutuklu kalmasını istiyorum”

Eskişehir’de eski eşi tarafından tabancayla iki ayağından vurulan ve tedavisi hastanede devam eden avukat Merve Gül Durmaz, o dehşet anları anlatarak, "Bu tür insanların dışarda olması, cesaretlenmesi, elini kolunu sallayarak sokak ortasında insan vurmaları gerçekten akıl alır gibi değil” dedi.

Hoşnudiye Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında önceki gün sabah saatlerinde yaşanan olayda eski eşi Merve Gül Durmaz ile yaşadığı tartışma sonrası Mete A., eski eşi Merve Gül Durmaz ile birlikte olay yerinde bulunan Furkan S.'yi silahla yaraladı. Mete A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mete A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede tedavisi süren avukat Merve Gül Durmaz’ın iki kurşun isabet eden sol bacağında 2 kırık, seken kurşunun isabet ettiği sağ bacağında ise 1 kırık tespit edildi. Ameliyata alınan Durmaz’ın bacağına platin takıldığı öğrenildi.



“Uzun bir ameliyat sürecinden sonra hala hastanedeyim ve tedavim devam ediyor”

Tedavisi devam eden Durmaz, yaşadığı o anları anlattı. Durmaz, “Yaklaşık 2,5 yıl önce boşandığım eşim tarafından silahlı saldırıya uğradım. Her iki bacağımdan da yaralandı. Uzun bir ameliyat sürecinden sonra hala hastanedeyim ve tedavim devam ediyor. Her gün kadına şiddet haberlerini duyuyoruz. Ben de bir hukukçu olmama rağmen, böyle bir olaya maruz kalmam, bunu bizzat yaşamam gerçekten olayın ne kadar önemli olduğunu, yaptırımların ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Bu tür insanların dışarda olması, cesaretlenmesi, elini kolunu sallayarak sokak ortasında insan vurmaları gerçekten akıl alır gibi değil. Bu tür insanların cezalarını çekmesini, asla tutuksuz yargılanmasını istemiyorum” dedi.

Yaşanan kavgayı ayırmak isterken olayda sağ bacağından yaralanan Furkan S'nin de tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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