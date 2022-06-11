Eskişehir’de sağanak yağış hayatı felç etti

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Eskişehir’de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Eskişehir’de sabah saatlerinde yer yer başlayan yağış, öğleden sonra kuvvetini arttırdı. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan sağanak yağış, kent genelinde etkisini gösterdi. Bir anda bastıran yoğun yağışla birlikte bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşanırken araçlar yolda kaldı. Yağmurun etkisiyle vatandaşlar kapalı alanlara kaçarken trafikte kalan araçlar güçlükle ilerledi.

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