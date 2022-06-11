CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir´de buluştu (2)

TOPLANTI SONA ERDİ
Eskişehir'de CHP'li 9 büyükşehir belediye başkanının, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ev sahipliğindeki toplantısı tamamlandı. Başkan Büyükerşen, toplantıda belediyecilik çalışmalarında iş birliği, mevcut ekonomik tablo, akaryakıt ve enerji giderleri başta olmak üzere artan maliyetler ile ekonomik konuların ele alındığı söyledi. Büyükerşen, "Bizlere güvenerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini veren değerli halkımız umutsuz olmasın. Ülkemizdeki hayat pahalılığı ve siyasal krizlere rağmen bu karanlık günleri birlikte aşacağız. Büyükşehir belediye başkanları olarak halkımızın üzerine çöken kara bulutları dağıtmak için hep birlikte canla başla yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2022-06-11 17:14:08
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