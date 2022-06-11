Eskişehir'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Göcenoluk Mahallesi'ne ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.



Dolu ekili alanlara zarar vermezken, Bayram Sarı'nın bir ağacın dalında asılı kalan dolu fotoğrafı sosyal medya en çok merak edilen kareler arasında yer aldı. Sarı, "Dolu yağışı yaklaşık 10 dakika etkili oldu. Bir ağacın dalında kalan dolunun fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştım. İlginç fotoğraf karesi en çok tıklanan paylaşımlar arasında yer aldı" dedi.

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