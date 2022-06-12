İskele demirleri hem sürücüleri hem vatandaşları tehdit ediyor

Eskişehir’de bir caddede kaldırım ve yol arasına bırakılan inşaat malzemeleri, kaldırımda yürüyen vatandaşları ve tek şeritli yolda ilerlemek zorunda kalan otomobil sürücülerini adeta tehlikeye atıyor.

Eskişehir Gazi Yakup Satar Caddesi’nde araçların park etmesi için boş bırakılan şeritte bulunan inşaat iskele demirleri, cadde üzerinde birçok sorun oluşturuyor. Güzergâhta bulunan tramvay yolu ve tek şerit yolda, sürücülerin iskele demirlerine çok yakın geçtiği ve ciddi yüksekliğe ulaşan demirlerin düşme tehlikesi oluşturduğu görüldü. Vatandaşların yürümek için tercih ettiği kaldırımın bir kısmının da işgal eden demirler, yükseklikleriyle adeta kazaya davetiye çıkarıyor. Demirlerin bir süredir burada bulunduğunu belirten vatandaşlar, herhangi bir kaza yaşanmaması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtiyor.

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