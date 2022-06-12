Otel alev alev yandı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Sivrihisar-1 Caddesi´ndeki tek katlı otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otel müşterileri tahliye edilirken, büyüyen alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangında otelin bulunduğu kat tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2022-06-12 15:57:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.