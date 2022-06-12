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Mehmet Şimşek, yeniden Eskişehirspor´un başkanı seçildi

DHA

Mehmet Şimşek, yeniden Eskişehirspor´un başkanı seçildi


ESKİŞEHİR,(DHA)Eskişehirspor'un olağanüstü seçimli genel kurulunda, seçimlere tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Şimşek, ikinci kez başkan seçildi.
Hasan Polatkan Kültür Merkezi´nde yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısına 871 delegeden 148'i ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt katıldı. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Şimşek, kongre üyelerinin oy birliğiyle 3 yıllığına yeniden başkan seçildi. Kulübü daha yukarılara çıkarmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Mehmet Şimşek, "Şuradaki insanlar hala kulübünü terk etmeyen insanlar. Demek ki ne demek? Bu kulübün hala iyisinde de kötüsünde de arkasında olan insanlar demek. Kulübün şaşaalı dönemlerinde olanlar terk etti, gitti. Kaldık biz bize. Yok paramız, paramız olmadığını herkes biliyor. Biz kulübümüzü yukarıya doğru çıkartmak istiyoruz. Bu çekirdek kadromuzla çıkartmak istiyoruz. Herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
Gelecek sezon TFF 3´üncü ligde mücadele edecek olan Eskişehirspor Kulübü´nün 2´inci kez başkanlığına seçilen Mehmet Şimşek´in yönetiminde ise şu isimler yer aldı; Erkan Koca, Mete Yılmaz, Selim Demircioğlu, Özgür Marankoz, Özgür Sürücü, Oğuz Şengel, Erkan Yücel, Hasan Fıstık, Hakan Sayın, Cihan Gürsoy, Tahsin Arman Şanbaklı, Mustafa Topkaya, Mustafa Kemal Bandırma ve Serhan Taşdemir. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN
2022-06-12 16:05:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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