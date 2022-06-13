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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ümit Hastanesi çalışanları pandeminin yorgunluğunu attı

İHA

Özel Ümit Hastanesi personeli pandemi sonrasında ilk kez buluşarak keyifli bir gece geçirdi.

Ümit Hastanesi çalışanları pandeminin yorgunluğunu attı

Özel Ümit Hastanesi personeli pandemi sonrasında ilk kez buluşarak keyifli bir gece geçirdi.
Moral ve Motivasyon Gecesi’nde, Eskişehir’in tanınan ses sanatçısı Pınar Işık’la eğlenen Özel Ümit çalışanlarına, sürpriz hediyeler de verildi. Özel Ümit Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Züberi, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bozoğlu, Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler, İnsan Kaynakları Müdürü Onur İkiel ve çok sayıda personelin katıldığı gecede çalışanlar pandemi döneminin yorgunluğunu birlikte attı. Gecede konuşan Başhekim Ali Züberi, hastane çalışanlarının özverili çalışmaları sayesinde güçlenerek bugünlere gelindiğini ifade ederek, emekleri için tüm personele teşekkür etti. Pandemi süresince tüm hastane çalışanlarının çok yorulduğunu ve tüm ülkede olduğu gibi zor zamanlar geçirdiklerini dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bozoğlu, “Artık eğlenme zamanı, keyifli bir gece geçirmenizi diliyorum” diye konuştu. Hastanenin kuruluşundan bu yana geçen yıllar boyunca büyüyerek ve güçlenerek Eskişehir halkına hizmet vermeyi sürdürdüğünü söyleyen Bozoğlu, “Bu büyük ailenin bir parçası olmak mutluluk verici” dedi.
“Eğlenmeyi hak ettik”
Daha sonra söz alan Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler, “Bu özel gecenin düzenlenmesinde bize sonsuz destek veren yönetim kurulu üyelerimize, başhekimlerimize ve idari direktörümüze hepimiz adına teşekkürlerimizi sunuyorum” şeklinde konuştu. İnsan Kaynakları Müdürü Onur İkiel ise; “Moral ve motivasyon gecemizde, uzun bir aradan sonra yeniden bir araya gelmenin haklı mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Özveri ile çalıştık, yorulduk ama asla pes etmedik Şimdi bu gece burada doyasıya eğlenmeyi hak ettik” ifadelerini kullandı.
Gecede Pınar Işık’ın canlı performansı ile seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar eşliğinde doyasıya eğlenen Özel Ümit çalışanları, dönemin yorgunluğunu hep birlikte dans ederek attı.

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