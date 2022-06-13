Mevsimlik işçilerin çadırlarını sağanak vurdu

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Eskişehir’de dün belirli aralıklarla devam eden kuvvetli sağanak yağış, çadırlarda yaşayan mevsimlik işçilere zor anlar yaşattı.

Dün Eskişehir genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Tepebaşı’nın Beyazaltın Mahallesi’nde bulunan mevsimlik işçi çadırları zarar gördü. Mahalle çevresindeki tarlalarda çalışan 130 mevsimlik tarım işçisinin barındığı 25 çadırda sağanak yağmur dolayısıyla su sızıntısı oluştu. Ekiplerin çalışmaları sonucu çadırların içerisine yağmur sularının girdiği, halı, battaniye ve yorganlarının zarar gördüğü, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı tespit edildi. Meydana gelen zarardan dolayı AFAD ve Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü ekiplerinin gerekli yardımı yapmak üzere bölgede tespitlerde bulunduğu öğrenildi.

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