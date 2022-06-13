Fizyomer'den bir indirim anlaşması daha

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Fizyomer Terapia ile dil kurs arasında indirim anlaşması imzalandı.

TEOL Dil Kursları Eğitim Danışmanı Yeşim Yakut ile Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Müdürü Recep Balcılar’ın imzaladığı anlaşma ile iki kurum arasında karşılıklı indirim sağlandı. Anlaşma ile Fizyomer çalışanları ve 1'inci derece yakınları TEOL Dil Kursları programlarından indirimli faydalanabilecek. TEOL’den Fizyomer Terapia’ya gelecek personel ve 1'inci derece yakınları da indirimli sağlık hizmetinden yararlanabilecek.

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