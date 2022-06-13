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Otobüs şoförünü bıçaklayan sanıktan mahkemede ilginç savunma: “Anahtarlığımdaki çakı kendi kendine açılmış" Otobüse tek biletle binmeye çalışan annesine ve kız kardeşine engel olan şoförü bıçaklayan sanığın yargılanmasına başlandı

İHA

Otobüs şoförünü bıçaklayan sanıktan mahkemede ilginç savunma: “Anahtarlığımdaki çakı kendi kendine açılmış" Otobüse tek biletle binmeye çalışan annesine ve kız kardeşine engel olan şoförü bıçaklayan sanığın yargılanmasına başlandı

Eskişehir’de tek biletle yolculuk yapmaya çalışan annesine ve kardeşine engel olduğu için otobüs şoförünü bıçakla yaralayan Gökhan P. mahkemedeki ilk savunmasında, “Boğuşma sırasında üzerimdeki anahtarlığımda tırnak çakısı takılıydı. Ben anahtarlığı elime aldım ve bu sırada tırnak çakısı boğuşmanın etkisiyle kendi kendine açılmış ve müştekiye batmış” dedi.
Olay, geçen şubat ayında Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşmişti. İddiaya göre, duraktan kalkışa hazır vaziyette bekleyen 59 hat numaralı, 26 BL 571 plakalı belediye halk otobüsüne 2 kadın tek biletle binmeye çalıştı. Otobüs şoförü ise ulaşım kartına kayıtlı HES kodu zorunluluğu olduğu gerekçesiyle tek biletle yolcuları araca bindirmedi. Bunun üzerine şoförle tartışan kadınlar, otobüsten inerek bir süre telefonla konuştu. Telefon görüşmesinin ardından Gökhan P. (30) isimli şüpheli aracıyla durağa geldi. Otobüse binerek tartışmaya dahil olan şüpheli, art arda yumruk darbeleriyle şoförü darp etmeye başladı. Kavganın büyümesiyle bıçak çeken şüpheli Gökhan P., otobüs şoförü Barış Odabaşı'yı (42) bacağından ve karnından yaralamıştı. Sonrasında otobüsten inen şüpheli geldiği araçla birlikte olay yerinden kaçmıştı.
Dava görevsizlik kararıyla ağır cezaya taşınmıştı
Yaralı otobüs şoförü Barış Odabaşı 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu olmuştu. Olay yerinden kaçan şüpheli ise ertesi gün polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Gökhan P., çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca snaık Gökhan P. ile şoförle tartışan kardeşi Perihan P. (27) hakkında Eskişehir 3. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan kamu davası hakkında olayın ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ olabileceği değerlendirmesiyle görevsizlik kararı verilmişti. Hazırlanan iddianame Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
8 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti
İddianamede tutuklu sanık Gökhan P. hakkında görevini yerine getiren kamu görevlisine karşı ‘silahla kasten yaralama’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit suçlarından toplamda 3 yıldan 8 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Tutuksuz sanık Perihan P.’nin ise ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 1 yıldan 2 yıla kadar hapsi istendi.
İlk celse görüldü
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Gökhan P. ile tutuksuz yargılanan kardeşi Perihan P. hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Barış Odabaşı ve taraf avukatları katıldı.
“Boğuşma sırasında anahtarlığımdaki çakı kendi kendine açılmış, müştekiye batmış”
Mahkemedeki ilk savunmasında olayı ve otobüs şoförüyle boğuşma anını anlatan sanık Gökhan P., “Olay tarihinde ben kahvehanede oturuyordum. Belediye otobüsü yanaştı. Annem ve kız kardeşim de otobüse bineceklerdi, ben onları görüyordum. Otobüse bindiler ve kısa bir süre sonra otobüsten indiler. Neden indiklerini merak ettiğim için arabamla belediye otobüs durağının oraya kadar gittim. Sorduğumda, şoförün kart basmalarına müsaade etmediğini söylediler. Ben de durumu şoföre sormak için otobüse bindim. Neden annem ve kız kardeşimin kartını bastırmadığını sordum. Müşteki de ‘tek kart basılmaz’ dedi. Ben bu sırada cebimde bulunan eskartı çıkarttım, niyetim kartı bastırmaktı. Müşteki kendi kendine mırıldanıyordu. Maske olduğu için ne söylediğini tam olarak anlayamıyordum ancak sanki bana ‘çakal’ diye bir şeyler söylediğini duydum. ‘İki kart basılması gerekiyor’ diye bir şeyler söyledi. Bu sırada müşteki hafifçe göğsüme dokunarak beni engellemeye çalıştı. Bu sırada otobüs dışında bulunan kız kardeşim ve anneme otobüse binmelerini söyledim. Müşteki ısrarla jandarmayı arayacağını söylüyordu, mırıldanır tarzda konuşuyordu. Sonra bana küfürler etti. Bunun üzerine ona yumruk attım, o da benim üzerime geldi. Karşılıklı olarak boğuşmaya başladık. Boğuşma sırasında üzerimdeki anahtarlığımda tırnak çakısı takılıydı. Ben anahtarlığı elime aldım ve bu sırada tırnak çakısı boğuşmanın etkisiyle kendi kendine açılmış. Yoksa ben özellikle tırnak çakısını açıp elime almış, bu şekilde boğuşmaya devam etmiş değilim. Boğuşmamız devam ederken tırnak çakısı açılmış, boğuşma sırasında müşteki tarafa batmış. Ben özellikle müştekiyi tırnak çakısı ile yaralamış değilim. Benim üzerimde bıçak veya herhangi bir kesici alet yoktu. Tırnak çakısını da özellikle kullanmış değilim. Müştekinin yaralanması kazara meydana gelen bir yaralanmadır. Müşteki taraftan özür diliyorum, suç kastı ile hareket etmiş değilim” dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Gökhan P.’nin tutukluluk halinin devamına ve sanık Perihan P.’nin tutuksuz yargılanmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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