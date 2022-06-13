Pandeminin ardından turistlerin tercihi tekrar Türkiye oldu Turizmci Ali Çakır: “Ülkemize gelen yabancı turist sayısında ciddi anlamda artış oldu” “Soysal medya reklamları ve benzeri reklamlar çok güvenilir değil” “Türk misafirlerin genellikle tatillerini Temmuz ve Ağustos ayında değerlendirmek istiyor”

Pandemi nedeniyle evlerinde kalan yerli ve yabancı turistlerin bu sene salgının hafiflemesiyle birlikte tatil taleplerinin ciddi anlamda arttırdığını belirten turizmci Ali Çakır, “Ülkemize gelen yabancı turist sayısında ciddi anlamda artış oldu” dedi.

Son iki yıldır korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren turizm sektörü, hastalığın etkisini yitirmesiyle tekrar canlandı. Özellikle Temmuz ve Ağustos ayında yoğunluk bekleyen turizmciler, yabancı turist sayısında ciddi anlamda artış olduğunu belirtti. Okulların açık olması, sınavlar gibi benzer durumlardan dolayı Türk misafirlerin genellikle tatillerini Temmuz ve Ağustos ayında değerlendirmek istediklerini aktaran Eskişehirli turizmci Ali Çakır, bu aylardaki doluluk nedeniyle otellerde büyük indirimlerin olmayacağını dile getirdi.



“Misafirlerimizi Mayıs ayında yönlendirerek daha ekonomik tatil yapmalarını sağladık”

RusyaUkrayna krizinin, oradan gelen turistlerin sayısını ciddi anlamda düşürdüğünü vurgulayan Çakır, düşüşü Avrupa ülkeleri sayesinde tamamlanmaya çalıştıklarını belirtti. Otellerde özellikle 7. ve 8. aylarda ciddi yoğunluk olacağını aktaran Çakır, “Aslında bizim Avrupa’dan beklentimiz genellikle Nisan, Mayıs ve Ekim, Kasım ayındaki doluluklardı. Orada oteller istenilen seviyede doluluklara ulaşamadı. Bu nedenle de ciddi promosyonlar ve kampanyalar yapıldı. Biz de misafirlerimizi, özellikle izin problemi olmayanları, Mayıs ayında yönlendirerek daha ekonomik tatil yapmalarını sağladık. Türk misafirler okullar, sınavlar ve benzeri durumlardan dolayı genellikle tatillerini Temmuz ve Ağustos ayında değerlendirmek istiyorlar bu nedenden dolayı o aylara ciddi bir şekilde indirim olduğu söylenemez çünkü bu aylar zaten sezonun en yoğun ve en dolu olduğu aylar” dedi.



“Sosyal medya mecraları üzerinden tatil satın almak çok doğru bir yaklaşım değil”

Tatil yapmak isteyen vatandaşları sosyal medya mecraları üzerinden paylaşılan reklamlara güvenmemeleri ve dikkatli olmaları konusunda uyaran Çakır, “Soysal medya reklamları ve benzeri reklamlar çok güvenilir reklamlar değil. Bugün sosyal medya mecraları üzerinden tatil almak çok doğru bir yaklaşım değil. Biz her sene bu uyarıyı yapmamıza rağmen maalesef misafirlerimiz dolandırıcılara fazlasıyla itibar edip sıkıntı yaşıyorlar. Bu nedenle bilindik tur operatörleri firmalarını tercih etmelerinde fayda var” diye konuştu.

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